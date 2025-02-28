"حماس": ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار.. ونطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية

وطن: جدّدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، اليوم الجمعة، تأكيدها التزامها الكامل بتنفيذ كلّ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بجميع مراحله وتفاصيله، مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وطالبت الحركة في بيان لها، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بدوره، في الاتفاق بشكلٍ كامل، والبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية منه دون أيّ تلكؤ أو مراوغة.

هذا وأفاد مصدران أمنيان مصريان لرويترز، بأنّ الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصّل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوماً.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت حماس أنه تمّ "قطع الطريق أمام مبرّرات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية"، مؤكدةً أنّ محاولات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، للتراجع وعرقلة الاتفاق لن تؤدي إلّا إلى "زيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم".

كما أكّدت الحركة أنّ السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في القطاع هو "التفاوض والالتزام بالاتفاق".