بلدة عيترون اللبنانية تُشيع أكثر من 100 شهيد

وطن: شيعت بلدة عيترون جنوب لبنان، جثامين أكثر من 100 شهيد، من المقاتلين والنساء والأطفال، الذين استشهدوا في العدوان الأخير على لبنان، بعد انتشالهم من تحت ركام المنازل والتعرف على هوياتهم.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الفرق المختصة، تمكنت من انتشال المزيد من الشهداء، وأخضعوا للفحوصات الطبية والحمض النووي للتعرف عليهم.

وبالتزامن جرت مراسم تشييع لشهداء في بلدة عيتا الشعب، ممن انتشلوا من أسفل الركام، وآخرين دفنوا بقرى غير قراهم وتم نقلهم إلى مسقط رأسهم.

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وفي وقت مبكر من صباح اليوم، تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون لعمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة، مصدرها مواقع الاحتلال المقابلة للمنطقة، وتزامن ذلك مع الاستعدادات الجارية لتشييع الشهداء.

ونقلت جثامين الشهداء على شاحنات كبيرة، رافقها مقاتلون من حزب الله، فيما لفت جثامين المدنيين من النساء والأطفال، بعلم لبنان، وجثامين المقاتلين لفت بعلم الحزب.

وسار موكب كبير من موقع تجميع الجثامين إلى بلدة عيترون، وسط تجمعات على الطرقات لتحية الشهداء، فيما ألقيت الورود على الموكب تكريما لهم.