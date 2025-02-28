مستوطنون يدمرون خياما للمواطنين في الأغوار الشمالية

وطن: دمر مستوطنون، اليوم الجمعة، خياما لمواطنين في خلة خضر بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين أحضروا جرافة ودمروا بقايا خيام (غير مأهولة بالسكان) في المنطقة، وسووها بالأرض.

وكان المستوطنون سرقوا الخيام التي كانت مقامة، قبل أشهر، وبدأوا بتدميرها على دفعات، واليوم دمروا ما تبقى منها بواسطة الجرافة.

ومنذ الصيف الماضي، سرق المستوطنون الخيام، ثم أقاموا معرشا على مقربة منها، وزرعوا أرضا في المنطقة بعشرات أشجار الزيتون.

ويتواجد المستوطنون يوميا في المنطقة، عدا عن تجوالهم المستمر بين خيام المواطنين في تجمع الفارسية القريب.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي، 375 اعتداء، وتركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 105 اعتداءات، ونابلس 76 اعتداء والخليل 55 وقلقيلية 31 اعتداء.