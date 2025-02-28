شهيد برفح وإصابة صياديْن برصاص الاحتلال .. بدء مباحثات في مصر بشأن مراحل الاتفاق التالية

وطن: استشهد مواطن في قصف من مسيّرة إسرائيلية وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، اليوم الجمعة، فيما أُصيب صيادان برصاص زوارق الاحتلال في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وذلك في اليوم الـ41 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك في ظلّ ترقّب بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى؛ والتي شملت إفراج سلطات الاحتلال، أمس الخميس، عن 642 أسيرا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في حين سلّمت حركة حماس جثث أربعة أسرى إسرائيليين.

وأعلنت مصر، مساء الخميس، بدء مباحثات مكثفة بالقاهرة بين أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن المراحل التالية، وسط "جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".

وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن "وفدين من إسرائيل وقطر قد وصلا إلى القاهرة، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي"، لافتة إلى أن "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".

وجددت حركة حماس، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكل حيثياته وبنوده، مؤكدة استعدادها للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق. وطالبت الحركة الوسطاء بمواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه.