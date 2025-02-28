شهيد وإصابتان في قصف ورصاص الاحتلال في رفح وغزة

وطن: استشهد، اليوم الجمعة، شاب في قصف للاحتلال وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب رعد نضال العمواسي (18 عاما) استشهد بقصف نشطاء للاحتلال وسط مدينة رفح.

وفي السياق، أُصيب مجموعة من الصيادين برصاص زوارق الاحتلال الحربية في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف اتجاه قوارب الصيد في المنطقة، ما أسفر عن إصابة مجموعة من الصيادين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع الصيادين من دخول البحر، مستهدفًا كل من يحاول الصيد رغم سريان وقف إطلاق النار.