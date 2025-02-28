"بوليتيكو": ترامب يبعث بإشارات خطيرة للقادة الغربيين خلال لقائه مع ستارمر

وطن: قالت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إشارة إلى أوروبا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عشية زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

وتابعت الصحيفة: "يبدو أن ترامب غير متأثر أو ليس مكترث أبدا بدعوة ستارمر اليائسة لالتزام أمريكي أقوى بالدفاع عن أوكرانيا..".

ويشير المقال إلى أن الرئيس الأمريكي أظهر أنه من غير المرجح أن يعد القادة الغربيين بأي شيء، حتى لو كنا نتحدث الآن عن عدم فصل أوكرانيا عن نظام ستارلينك، أو حتى الالتزام بميثاق الناتو، لتضيف الصحيفة أن موقف ترامب الصارم كان بمثابة إشارة تنبيه للحلفاء الأوروبيين عشية زيارة زيلينسكي.

وقال ترامب هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة لا تقدم حاليا أي مساعدة عسكرية لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، اعترف بأن نظام كييف لديه أسلحة كافية لمواصلة القتال حتى تتوصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق لحل النزاع. كما أكد أنه في المستقبل سيتعين على أوروبا أن تتحمل كامل مسؤولية المساعدة العسكرية لكييف.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه بدون الدعم الأمريكي، ستفقد أوكرانيا ما يقرب من نصف أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الأكثر فعالية. وتتوقع صحيفة "وول ستريت جورنال" بدورها أنه في هذه الحالة، لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من القتال بالوتيرة الحالية بعد الصيف، ومن ثم ستجد نفسها بدون ذخيرة، وهو ما يرجح أن تفقد القدرة على استخدام بعض أنواع الأسلحة الحديثة أو توجيه ضربات على أهداف بعيدة المدى.