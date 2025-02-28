الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وسط حملة تفتيش للمركبات وتدقيق في هويات المواطنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز صرة غرب نابلس، ومنعت الدخول والخروج من خلاله صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال نصبت حاجزين آخرين على طريق الباذان - نابلس، وطريق الـ17 شمال نابلس، منذ أيام، وتواصل تفتيش المركبات والتدقيق بهويات المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال نصبت 10 حواجز بمحيط مدينة نابلس، وأكثر من 38 بوابة حديدية وأغلقت نحو 47 منطقة بالسواترالترابية.