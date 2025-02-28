الأمم المتحدة: تطعيم 600 ألف طفل فلسطيني في غزة ضد شلل الأطفال

رام الله - وطن: أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس أن حملة تطعيم استمرت لمدة خمسة أيام أسفرت عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة تحت سن العاشرة ضد مرض شلل الأطفال.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، انتهاء الحملة ، التي انطلقت بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي من دير البلح وخان يونس في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين.

وفي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، تم الوصول إلى أكثر من 95% من بين 640 ألف طفل مستهدفين في جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال. وجرت تلك الحملة بعد تسجيل أول حالة شلل أطفال في غزة منذ 25 عاما، لطفل يبلغ من العمر عشرة أشهر، أصبح حاليا يعاني من الشلل في ساقه.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنه بما أن فيروس شلل الأطفال لا يزال موجودا في البيئة، فإن الجولة الأخيرة من حملات التطعيم التي انتهت يوم الأربعاء الماضي كانت ضرورية للوصول إلى كل طفل وتعزيز مناعة السكان.

وأضافت المنظمة، ومقرها جنيف، أن الملاجئ المكتظة في غزة والمرافق الصحية والمياه والصرف الصحي المتضررة بشدة “تخلق ظروفا مثالية لانتشار فيروس شلل الأطفال”.