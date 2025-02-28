الاحتلال يفرض قيودا على أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان

وطن: أعلنت حكومة الاحتلال أنّ أداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية "اعتيادية".

ويتوافد مئات آلاف المواطنن لأداء الصلاة في الحرم القدسي، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولا سيّما صلاة الجمعة في شهر رمضان.

وخلال مؤتمر صحافي، أمس الخميس، قال المتحدّث باسم حكومة الاحتلال، ديفيد منسر، ردّا على سؤال بشأن الإجراءات التي ستفرضها إسرائيل في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يرجّح أن يبدأ غدا السبت إنّ "القيود الاعتيادية للسلامة العامة ستطبّق كما يحصل كلّ عام".

وفي رمضان الماضي منعت قوات الاحتلال الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقلّ أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال ممّن تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة..