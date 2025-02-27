حماس: إخفاقات 7 أكتوبر تؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية على الآلة العسكرية

وطن: قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: "إن مظاهر الإخفاق التي كشفت بعضاً منها تحقيقات جيش الاحتلال في طوفان 7 أكتوبر، تؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية على كل الآلة العسكرية للاحتلال".

وشدد قاسم في تصريح صحفي يوم الخميس، على "أن الإخفاقات التي تم الكشف عنها، تؤكد قدرة العقل الأمني لكتائب القسام، على هزيمة مجموع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأن غطرسة المستعمر الصهيوني، ستظل تمنعه من رؤية حقيقة هذا الشعب العظيم الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلال".

ونشر جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم نتائج التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر 2023، والتي كشفت عن أن حماس استولت على فرقة غزة وهشمت منظومة الأمن خلال اقتحام مستوطنات غلاف غزة، مشيرة إلى أن الجيش فشل في التصدي لمقاتلي حماس، وأن السنوار خطط للهجوم عام 2014.