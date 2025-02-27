م. شوكت الراميني يكتب لوطن .. المأزق الاستراتيجي الإسرائيلي

لا بد من الإضاءة، قبل توثيق نمط المواجهة المستحدث في "طوفان الأقصى" وزواياه العامة، أنه لم يكن مجرد تحولٍ نوعي في أسلوب المواجهة العسكرية مع إسرائيل، بل كان زلزالًا فكريًا وثوريًا أيضًا. هزَّ هذا الزلزال أركان الوعي الجمعي، وأعاد رسم معالم الصراع بمدادٍ من الرمزية العميقة. ففي حين دوَّت أصوات الصواريخ والمدافع وأزيز الرصاص، كان هناك هجومٌ من نوعٍ آخر، أكثر عمقًا وأبعد مدى. لقد كان هجومًا فكريًا وثوريًا أعاد تأكيد وتعريف معنى المقاومة، باعتبارها روحًا متقدةً لا تخبو، وفكرةً لا تُهزم. فاخترق هذا الطوفان الحصون الذهنية قبل التحصينات العسكرية، ليؤكد أيضًا أن الثورة التحررية لا تُقاس بحجم الدمار -رغم تأثيره وأهميته- بل بقدرتها على إشعال جذوةٍ متواصلةٍ للحرية والاستقلال، وبثِّ روح التحدي في النفوس، وتفقُّد الأمل لدى العدو بخبو اشتعال ثورة التحرير مهما طال الزمن. فكانت كل صورةٍ، وكل مشهدٍ، وكل كلمةٍ، قنبلةً مفجرةً للوعي، وصاعقًا لاستمرار الكفاح والثورة، واستمرارًا لنضالٍ ممتدٍ في الزمان والمكان.

فجسَّدت قيادة المقاومة، وفي ملحمةٍ نادرةٍ، درسًا خالدًا في معنى القيادة الحقيقية المقدامة، باختيارها القتال في الصفوف الأمامية للمعارك، تأكيدًا لعظمة القضية والرسالة، وعشقًا للحياة الكريمة، وسعيًا حثيثًا نحو حرية وطنٍ وشعبٍ كاملٍ يستحق التفاني.

إنها رسالةٌ هجوميةٌ عميقةٌ كُتبت بدماء الشهداء من شعبنا وقادتهم الكبار، بثقتهم المطلقة بأن القضية الفلسطينية نهرُ تضحياتٍ جارٍ لا ينضب، ومولّدٌ للقادة الأكثر جذرية باستمرار، المراهنين على ذاكرة الشعب الفلسطيني الوفية التي لا تترك رموزها ومناضليها في غياهب النسيان. فكانت حربًا أيقونيةً، وصواعقَ استمرارٍ ثوريٍّ متواصلٍ حتى الحرية والاستقلال، مهما بدا الليل قاتمًا.



تحول نوعي في نمط المواجهة:

فعلاً، نحن نعيش في لحظة التحول النوعي في نمط المواجهة مع إسرائيل، بانتقال تلك المواجهة من استراتيجيات الدفاع التقليدية إلى استراتيجيات هجومية أكثر جرأةً وفعاليةً، جسَّدتها حرب "طوفان الأقصى". وهذا التحول ليس مجرد تغييرٍ تكتيكي عابر، بل نقلةٌ نوعيةٌ استراتيجيةٌ عميقة، أثرت على الوضع الإسرائيلي على المستويات العسكرية والسياسية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والنفسية. فكسرت بتلك الاستراتيجيات الهيمنة التقليدية لإسرائيل في ساحة المعركة، وأُعيدت صياغة قواعد الاشتباك والمعادلات الأمنية في المنطقة.

فبرزت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومعها فصائل المقاومة، في خضم صراعٍ تاريخي غير متكافئ، كلاعبٍ استراتيجي استطاع أن يدير حربًا معقدةً ضد واحدةٍ من أعتى القوى العسكرية وأكثرها تقدمًا. فحرب "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس هي تطبيقٌ فلسطيني لحربٍ هجوميةٍ هجينةٍ ومركبةٍ بامتياز (رغم منطلقاتها الدفاعية والاعتراضية)، فأظهرت حماس وفصائل المقاومة في هذه المعركة قدراتها الاستثنائية على المناورة والتكيف، مستفيدةً من تفوقٍ في التخطيط الاستراتيجي والدعم الشعبي والإعلامي.

فلم تكن تلك الحرب مواجهةً عسكريةً تقليديةً، بل كانت اختبارًا لإرادة المقاومة أمام قوةٍ فتاكةٍ وعاتية. ومع ذلك، استطاعت أن تدير المواجهة بطرقٍ مبتكرة، مما جعلها تحقق نجاحاتٍ أربكت الحسابات الإسرائيلية وداعميها.

ورغم الفجوة التقنية الكبيرة بين المقاومة وإسرائيل، ورغم الحصار الخانق الممتد، إلا أنها استطاعت تطوير ترسانةٍ من الأسلحة التقليدية والمتطورة بمواردَ محدودة. فتمكنت من تصنيع صواريخ محلية الصنع قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، واستخدمت طائراتٍ بدون طيار لمهاجمة أهدافٍ استراتيجية.

والأهم، أنها تمكنت من الحفاظ على استمرارية جهودها العسكرية رغم الحصار الشديد، مما جعلها لاعبًا لا يُستهان به في مواجهة جيشٍ من أقوى جيوش العالم. وأظهرت المقاومة براعةً في استخدام تكتيكات حرب العصابات في سياق الحروب غير النظامية، مما أفقد الجيش الإسرائيلي قدرته على فرض سيطرةٍ شاملة، فانكشفت نقاط ضعفه أمام العالم. وتم تحويل تلك الانتصارات العسكرية النسبية إلى مكاسب سياسية وشعبية، معيدةً تعريف الشرعية الفلسطينية من خلال المقاومة، وجالبةً تعاطفًا دوليًا واسعًا، ومعمقةً بذلك عزلة إسرائيل الدبلوماسية.

ديناميات التحول من الدفاع إلى الهجوم:

اعتمدت الفصائل الفلسطينية تاريخيًا على استراتيجيات دفاعية تركز على الصمود والمقاومة الشعبية عمومًا، واستهداف القوات الإسرائيلية ضمن نطاقاتٍ محدودة، رغم خوضها ومشاركتها بحروبٍ أوسع بادرت إليها إسرائيل عمليًا. فنذكر منها حرب الكرامة عام 1968، وعملية الليطاني عام 1978، واجتياح لبنان عام 1982.

إلا أن حرب "طوفان الأقصى" مثلت نقطة تحولٍ جذري، حيث شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس هجومًا مباغتًا ومنظمًا ومنسقًا على عدة محاور، مفقدةً الجيش الإسرائيلي توازنه، مع تعريضه لصدمةٍ استراتيجيةٍ غير مسبوقة.

فهذا الهجوم أظهر نقاط قوةٍ عسكرية وتكتيكاتٍ مبتكرة لحماس، أسهمت في تحقيق هزةٍ استراتيجيةٍ لإسرائيل، من خلال القدرة على اختراق الدفاعات الإسرائيلية المتطورة بأكثر من خمسين نقطة، بما في ذلك إرباك منظومة القبة الحديدية، وأجهزة الإنذار، والمراقبة، والمنظومة الأمنية بأكملها.

وإبقاء حماس تحضيرات تلك المعركة سريةً بشكلٍ محكم أربك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وجعلها غير مستعدة لهجومٍ بهذا الحجم والتنسيق. وقد مكَّن هذا التخطيط من تنفيذ ذلك الهجوم على عدة مستويات في وقتٍ واحد، بريًا وجويًا وبحريًا، وغير ذلك من رواياتٍ إسرائيلية وتحقيقاتٍ مجتزأةٍ ومسيَّسة، لا تعدو كونها محاولةً لإبقاء اليد الإسرائيلية هي العليا، وللتخفيف من هذا الإنجاز، وإرجاعه إلى أسباب إهمالٍ للمعلومات الأمنية الدقيقة المتوفرة لدى المنظومة الأمنية، أو لسوء التقديرات والأولويات الدفاعية، وليس مردُّه إلى إخفاقٍ شامل.

وأدى اعتماد حماس تكتيكات الحرب الهجينة، التي شملت إطلاق آلاف الصواريخ بشكلٍ متزامنٍ ومكثف، إلى تشتيت منظومة القبة الحديدية، وجعلها غير قادرة على التصدي لكل الصواريخ. ومهَّد هذا الهجوم الصاروخي المكثف التمويهي بشكلٍ رئيسي لاختراقاتٍ برية عبر الجدار الحدودي باستخدام الجرافات والمتفجرات بشكلٍ متزامن مع تلك الإطلاقات، بالإضافة إلى دخول مقاتلين إلى غلاف قطاع غزة بطرقٍ مختلفة، واستخدام الطائرات الشراعية لتجاوز الحواجز الحدودية والمراقبة الجوية، وهو ما يعتبر إبداعًا عسكريًا.

ولتعطيل الدفاعات الإسرائيلية، قامت حماس بشن هجماتٍ إلكترونية استهدفت أنظمة الاتصال والمراقبة، مما أدى إلى تشويش أجهزة الإنذار وإرباك مراكز القيادة الإسرائيلية. واستخدام الطائرات المسيرة لضرب أبراج المراقبة والمواقع العسكرية الحساسة زاد من إرباك القوات الإسرائيلية، وأعاق قدرتها على الاستجابة الفورية.

وظهرت مرونة حماس التكتيكية العالية بانتشار مقاتليها بسرعة في مناطق متعددة داخل الحدود الإسرائيلية نتيجة لظروف ميدانية، مما أربك وشلَّ القوات المدافعة ولو مؤقتًا. وظهر تنسيقٌ محكم بين الأجنحة العسكرية المختلفة والمجموعات الهجومية، مما ضمن تنفيذ الهجوم بدقةٍ كبيرة. وإن استخدام شبكة الأنفاق بشكلٍ استراتيجي من قبل حماس منحها ميزةً تكتيكيةً كبيرة. إضافةً إلى تركيز الهجمات على مراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية، ما أدى إلى تعطيل عمليات اتخاذ القرار والتنسيق بين القوات المدافعة، وزاد الفوضى وعزَّز الارتباك داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، فعمليًا تم التمكن من تحرير ما يزيد عن ستمائة كيلومتر مربع ولو لفترةٍ محدودة.

وهذه الحرب المركبة لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل اعتمدت على الحرب النفسية والإعلامية من خلال نشر مقاطع فيديو وصور مباشرة للهجوم، مما حولها إلى حربٍ بالبث المباشر، محدثةً حالةً من الصدمة والارتباك في الشارع الإسرائيلي، وزاد من الضغط النفسي على صناع القرار، ورفع عدد القتلى الإسرائيليين مما سُمي بالنيران الصديقة، ومن تفعيل بروتوكول "هانيبال".

ومن خلال هذه التكتيكات المبتكرة، تمكنت حماس من اختراق الدفاعات الإسرائيلية المتطورة، وتحقيق المفاجأة الاستراتيجية غير المسبوقة، فتزعزعت الثقة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وخلَّفت تأثيراتٍ بعيدة المدى على المستوى السياسي والعسكري.

ولا يقل عن ذلك أهميةً قدرة حماس الفائقة على التكيف مع التفوق العسكري الإسرائيلي بعد الهجوم الإسرائيلي العكسي، في عالمٍ تسيطر فيه التكنولوجيا على ساحات القتال. فكانت المقاومة تواجه طائراتٍ مقاتلةٍ ذات تقنياتٍ متقدمة، ودباباتٍ متطورة، ومنظوماتٍ دفاعيةٍ قادرة على اعتراض الصواريخ في الجو، وقوةً ناريةً وتدميريةً غير مسبوقة.

وهنا كانت الأنفاق أحد أهم مفاتيح هذا التكيف، إذ لعبت دورًا محوريًا ليس فقط في تأمين حركة المقاتلين والإمدادات، ولكن أيضًا في تنفيذ هجماتٍ مباغتةٍ أربكت صفوف الجيش الإسرائيلي. وبفضلها، تحولت غزة إلى شبكةٍ خفيةٍ من الممرات التي لا تُرى من السماء، مما منح حماس والمقاومة عمومًا ميزةً استراتيجيةً في المناورة والاختفاء.

و اعتمدت حماس تكتيكات حروب العصابات المعتمدة على الكر والفر والهجمات المفاجئة، المتسمة بالمرونة والتحرك السريع، والمعتمدة على معرفة المقاتلين بتفاصيل الجغرافيا المحلية، مانعةً الجيش الإسرائيلي من الاحتفاظ بمواقعه لفترةٍ طويلة، وتحولت تلك المواقع أيضًا إلى نقاط استهدافٍ سهلة، وتحولت الدبابات إلى أضرحةٍ للموت.

ولم تكن المعركة على الأرض فحسب، بل كانت أيضًا معركةً على الشاشات وفي الفضاء الرقمي، حيث نجحت حماس في تقديم نفسها كرمزٍ للمقاومة ضد الاحتلال، محققةً بذلك دعمًا شعبيًا قويًا داخل غزة وخارجها.

الأبعاد العسكرية للتحول الهجومي:

أحدث التحول من الدفاع إلى الهجوم تغيراتٍ جذريةً في المعادلة العسكرية، فتم كسر نظرية الأمن الإسرائيلية المعتمدة على تأمين الجبهات الداخلية ومنع أي اختراقٍ لها. فكُسرت هذه النظرية بالكامل، وتزعزعت ثقة الإسرائيليين في منظومتهم الأمنية، وتأثرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكلٍ عميق، مما دفع وسيدفع الجيش لإعادة تقييم استراتيجياته الدفاعية.

ومع نقل المعركة إلى العمق الإسرائيلي، خلقت حالةً من الهلع والذعر بين المستوطنين. وحدثت هجرةٌ داخليةٌ وخارجيةٌ غير مسبوقة، فانهارت الأبعاد النفسية، وتراجعت الروح المعنوية للمجتمع الإسرائيلي، وأُثيرت وستُثار تساؤلاتٌ واسعةٌ وعميقة النطاق أفقيًا وعموديًا، مع انقشاع غبار المعارك، وهذا ما تسعى إسرائيل للحيلولة دون حدوثه، لكنها ستفشل.

وعسكريًا، استنزفت الهجمات الفلسطينية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المعروفة بـ"القبة الحديدية" بشكلٍ كبير، مما كشف محدوديتها أمام هجماتٍ واسعة النطاق، وسمح لهجماتٍ إقليميةٍ أخرى أن تكون أكثر فاعليةً، وذات قدراتٍ على شل المنظومة كليًا أحيانًا كثيرة.

البعد الاستراتيجي لسياسة الهجوم وتأثيرها على إسرائيل:

نجح هذا التحول في إعادة رسم قواعد الاشتباك من خلال فرض معادلةٍ وفهمٍ جديد قائم على أن: "الهجوم مقابل العدوان"، قادرٌ على كسر احتكار إسرائيل لمبادرة الهجوم، وجعلها في موقفٍ دفاعي غير مسبوق.

كذلك، تآكلت سياسة الردع الإسرائيلية التي اعتمدت على استخدام القوة المفرطة لمنع أي تهديدٍ أمني. فقد أظهرت المبادرات الهجومية الفلسطينية أن الفصائل لم تعد تخشى التصعيد، بل أصبحت تبادر به، مما أدى إلى تآكل الردع الإسرائيلي وتراجع تأثيره.

وأدى التحول الهجومي أيضًا إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي الذي اضطر لنشر قواتٍ كبيرة على عدة جبهات، مما استنزف موارده البشرية والعسكرية. كما أن طول مدة الحرب واتساع نطاق المواجهة أدى إلى إرهاق الجيش والاقتصاد الإسرائيلي، ورفع تكاليف الحرب بشكلٍ غير مسبوق.

وعلى الصعيد الدولي، أسهم هذا التحول في تغيير الصورة النمطية لإسرائيل كدولةٍ قويةٍ لا تُهزم، وأضعف موقفها الدبلوماسي، وأظهرها بمظهر الدولة الضعيفة التي تعجز عن حماية مشروعها، مما زاد في حجم الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

كما تسببت هذه الحرب الهجومية في أزمة ثقةٍ بين المجتمع الإسرائيلي وقيادته العسكرية والسياسية. وتعرضت الحكومة لانتقاداتٍ شديدة بسبب فشلها في التنبؤ بالهجمات واحتوائها، وتتصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين، وما تزال هذه القضية في حالةٍ تفاعلية، رغم محاولات نتنياهو إعاقتها بكل الألاعيب والمناورات والمغامرات، ورغم سيل الاستقالات والإقالات.

هذا التحول الاستراتيجي لن يمر دون تداعياتٍ طويلة الأمد. فاستراتيجيات إسرائيل الدفاعية والهجومية لم تعد صالحة، واحتلال المزيد من الأراضي والنقاط الاستراتيجية ليس إلا قوةً محركةً لانفجارٍ جديد، وشكلًا للتعمية عن الهزيمة، وإن لم تكن عسكريةً مطلقة، فهي في البناء السياسي والفكري والمعنوي والإيديولوجي الذي يقوم عليه المشروع الكلي.وهذا التحول أعطى الفصائل الفلسطينية نفوذًا أكبر، وأظهر قدرتها على تغيير موازين القوى الإقليمية، وعزَّز موقعها في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي، مما سيجعلها لاعبًا رئيسيًا لا يمكن تجاهله في أي تسويةٍ سياسيةٍ مستقبلية، رغم الاستماتة الإسرائيلية لإبعادها عن موقع التأثير. فيبدو أن مرحلةً تاريخيةً جديدةً بدأت تكتب فصولها، وقد لا تكون إسرائيل، كما نعرفها اليوم، جزءًا من نهايتها.