الاحتلال يصيب شابا ويدهم منازل محررين في بيت ريما شمال رام الله

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات دارت في بلدة بيت ريما، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أطلق النار على شاب وأصابه في قدمه بعيار حي، واحتجزه لبعض الوقت قبل السماح لسيارة الإسعاف بإخلائه ونقله لتلقي العلاج.

وأضاف أن المواجهات أعقبت اقتحام الاحتلال لبيت ريما، ودهم منازل المعتقلين المحررين: تامر سليم الريماوي، ووليم سامح الريماوي، وعمر سمير الريماوي، الذين أفرجت سلطات الاحتلال عنهم فجر اليوم وتم إبعادهم لمصر، في إطار الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال أجبروا أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاق أبوابها.