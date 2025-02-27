شهيد وجريح في عدوان للاحتلال على مدينة الهرمل شرق لبنان

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء شهيد ووقوع جريح، في عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة الهرمل، شرقي لبنان.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أفادت مصادر لبنانية بأنّ مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة "بيك آب" في مدينة الهرمل.

وأمس الأربعاء، ارتقى شهيد وأُصيب آخر، في إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في طريق الهرمل - القصر، عبر غارة نفذتها مسيّرة.

وقبل ذلك، استُشهد شخصان وأُصيب 3 أشخاص في غارة نفّذها الاحتلال الإسرائيلي على جنتا، في قضاء بعلبك.

وتأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية في سياق انتهاكات الاحتلال لوقف إطلاق النار، والذي دخل حيّز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وبقاء احتلاله لـ 5 نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفضه الانسحاب منها.