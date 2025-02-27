غانتس لنتنياهو: تمديد المرحلة الأولى نابعة من مصالح حزبية والمصلحة الحقيقة لإسرائيل هي تحرير الأسرى الأحياء وبسرعة

وطن: قال عضو "الكنيست" الإسرائيلي، بني غانتس، الخميس، إنّ "فكرة تمديد المرحلة الأولى نابعة من مصالح حزبية"، مؤكداً أن "المصلحة الحقيقة لإسرائيل هي في تحرير المزيد من الأسرى الأحياء وبسرعة، لأن حياتهم بخطر والوقت يعمل لمصلحة حماس التي تتسلح وتعيد تأهيل نفسها سياسياً".

وفي جولة له في الشمال، توجّه غانتس لنتنياهو قائلاً: "أوقف يا رئيس الحكومة تمديد الوقت، يجب إعادة جميع الأسرى والسماح بمواجهة حماس بدون أيدي مكبّلة، مد الوقت يعزز حماس".

كلام غانتس جاء مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى، وبدء الحديث عن نية نتنياهو في تمديدها دون الذهاب إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل، وبعد تسريبات بشأن عدم الانسحاب من محور "فيلادلفيا" في قطاع غزة.

من جانبه، رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنّه "إذا لم نمض قدماً في الصفقة الآن فسوف يموت جميع الأسرى ويجب عدم السماح بحدوث ذلك".

وأعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنّ نتنياهو أوعز بإيفاد طاقم التفاوض إلى القاهرة اليوم لمواصلة المفاوضات.

وليل الأربعاء-الخميس، أفرج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، والتي شملت 620 فلسطينياً، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية رفات 4 إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي.