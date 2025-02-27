وزير جيش الاحتلال كاتس: : محور "فيلادلفيا"سيبقى منطقة عازلة مثل حدود لبنان وسوريا

وطن: أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أن قواته “ستبقى إلى أجل غير مسمى” في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان وان انتشارها هناك “مرتبط بالوضع”.

وقال كاتس "هناك منطقة عازلة (على الحدود مع لبنان)، لم يكن الأمر سهلا لكنني تمسكت بموقفي، حصلنا على ضوء أخضر أميركي، قدمنا لهم خريطة وسنبقى إلى أجل غير مسمى، الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت".

واعتبر كاتس أن محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر سيبقى "منطقة عازلة"، وذلك في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الراهن.

ونقلت القناة "12" العبربة عن كاتس قوله: "سيبقى محور فيلادلفيا منطقة عازلة تماما كما هو الحال في (حدود إسرائيل مع الجارتين) لبنان وسوريا".

وضمن ادعاءات إسرائيلية متكررة بتهريب أسلحة ومواد أخرى من مصر إلى قطاع غزة المحاصر، أضاف كاتس: "رأيت عددا لا بأس به من الأنفاق تخترق فيلادلفيا، بعضها كان مغلقا والآخر مفتوحا".

ومرارا نفت كل من مصر وحركة حماس وجود أي أنفاق بمنطقة محور فيلادلفيا التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ مايو/ أيار 2024، ضمن حرب إبادة جماعية على غزة.