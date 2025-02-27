وزارة شؤون المرأة تبحث مع الشركاء الترتيبات النهائية لمشاركة وفد فلسطين في CSW-69 وتحضيرات الثامن من آذار

وطن: تراست وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، اليوم اجتماعاً تنسيقياً في مقر الوزارة، بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، والسيدة ماريس جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، بالإضافة الى ممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني من قطاع غزة عبر تقنية الزوم. تناول الاجتماع ترتيبات مشاركة وفد دولة فلسطين في اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW-69)، الى جانب التحضيرات الخاصة بفعاليات اليوم العالمي للمرأة في ظل الأوضاع الراهنة والتصعيد المستمر ضد النساء الفلسطينيات، لا سيما في قطاع غزة والمخيمات والقدس.

من جانبها، استعرضت الوزيرة الخليلي أجندة الوفد الفلسطيني المشارك، حيث ستلقي وزيرة شؤون المرأة كلمتين رئيسيتين: الأولى باسم دولة فلسطين، والثانية باسم المرأة العربية بصفتها رئيسة لجنة المرأة في جامعة الدول العربية. وأكدت أن مشاركة فلسطين في المؤتمرات والفعاليات والأنشطة في المحافل الدولية، وخاصة في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تأتي في إطار تجديد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية لحماية النساء الفلسطينيات ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المستمر.

وأكدت ماريس جيموند على أهمية اجتماعات لجنة وضع المرأة، باعتبارها مساحة لتسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية في مختلف المناطق، بدءاً من قطاع غزة، مرورًا بشمال الضفة الغربية، ووصولًا إلى القدس. كما أشارت الى ما تواجهه النساء الفلسطينيات من تداعيات خطيرة نتيجة الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي. وشددت على أهمية إيصال صوت النساء الفلسطينيات، خاصة في قطاع غزة، لضمان إبراز حجم معاناتهن للعالم.

وناقش الحضور طبيعة الأنشطة التي سيتم تنفيذها على هامش الاجتماعات، واللقاءات الجانبية التي سيركز خلالها الوفد الفلسطيني على جهود الضغط والمناصرة الدولية، استناداً الى القرار الأممي 1325، الذي يعنى بحماية النساء في أوقات النزاعات، والذي يتنصل الاحتلال من التزاماته تجاهه.

أما فيما يخص فعاليات الثامن من آذار، فقد شهد الاجتماع مشاورات مكثفة حول طبيعة الأنشطة المزمع تنفيذها في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث سيتم التركيز على معاناة النساء في المخيمات الفلسطينية، وتسليط الضوء على حجم الجرائم التي ترتكب بحقهن، وخاصة في ظل استمرار التشريد والحصار. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية النساء الفلسطينيات، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرضن له من قتل وتشريد وتجويع وحصار، خاصة في قطاع غزة ومخيمات الشمال الفلسطيني.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل المشترك بين جميع الجهات لضمان إيصال صوت المرأة الفلسطينية الى المحافل الدولية، وتسخير جميع المنابر الدولية لكشف جرائم الاحتلال وتعزيز التضامن الدولي مع نضال النساء الفلسطينيات من اجل الحرية والعدالة والكرامة الوطنية.