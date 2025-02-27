الخليلي تبحث سبل التعاون مع دائرة شؤون المفاوضات
وطن: التقت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، اليوم بالدكتور شداد العتيلي، مدير وحدة دعم المفاوضات في دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في تعزيز حضور قضايا النساء النوع الاجتماعي في الجهود الوطنية والدولية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور العتيلي عرضاً حول طبيعة عمل وحدة دعم المفاوضات، مؤكداً على إدماج قضايا النساء ضمن اختصاصاتها، وطرح مقترحاً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة ووزارة شؤون المرأة، بهدف تحديد مجالات التعاون، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مهارات النساء في التفاوض وتمكين كوادر الوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتزويد الوزارة بالتقارير وأوراق الحقائق التي تصدرها الوحدة.
من جهتها، رحبت الخليلي بما تم عرضه من قبل وحدة دعم المفاوضات وبمقترح توقيع مذكرة تفاهم لتحديد مجالات التعاون، وأكدت على أهمية إدماج البعد الجندري في مختلف السياسات والبرامج الوطنية، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود في الضغط والمناصرة الدولية، لا سيما مع استعداد دولة فلسطين للمشاركة في اجتماع لجنة وضع المرأة 69 في الأمم المتحدة خلال شهر آذار المقبل. كما أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الرئيسي أمام تقدم المرأة الفلسطينية، وضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة بحق النساء، خاصة في سياق القرار الأممي 1325 المتعلق بحماية النساء في أوقات النزاعات، والذي لا يلتزم به الاحتلال.
واتفق الطرفان على أهمية توحيد الجهود في دعم قضايا المرأة الفلسطينية على المستويين المحلي والدولي، والتعاون في فعاليات إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026، بما يسهم في تعزيز صمود المرأة، وحماية حقوقها، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، رغم التحديات التي تفرضها سياسات الاحتلال.