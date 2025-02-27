الخليلي تبحث سبل التعاون مع دائرة شؤون المفاوضات

وطن: التقت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، اليوم بالدكتور شداد العتيلي، مدير وحدة دعم المفاوضات في دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في تعزيز حضور قضايا النساء النوع الاجتماعي في الجهود الوطنية والدولية.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور العتيلي عرضاً حول طبيعة عمل وحدة دعم المفاوضات، مؤكداً على إدماج قضايا النساء ضمن اختصاصاتها، وطرح مقترحاً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة ووزارة شؤون المرأة، بهدف تحديد مجالات التعاون، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مهارات النساء في التفاوض وتمكين كوادر الوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتزويد الوزارة بالتقارير وأوراق الحقائق التي تصدرها الوحدة.

من جهتها، رحبت الخليلي بما تم عرضه من قبل وحدة دعم المفاوضات وبمقترح توقيع مذكرة تفاهم لتحديد مجالات التعاون، وأكدت على أهمية إدماج البعد الجندري في مختلف السياسات والبرامج الوطنية، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود في الضغط والمناصرة الدولية، لا سيما مع استعداد دولة فلسطين للمشاركة في اجتماع لجنة وضع المرأة 69 في الأمم المتحدة خلال شهر آذار المقبل. كما أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الرئيسي أمام تقدم المرأة الفلسطينية، وضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة بحق النساء، خاصة في سياق القرار الأممي 1325 المتعلق بحماية النساء في أوقات النزاعات، والذي لا يلتزم به الاحتلال.

واتفق الطرفان على أهمية توحيد الجهود في دعم قضايا المرأة الفلسطينية على المستويين المحلي والدولي، والتعاون في فعاليات إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026، بما يسهم في تعزيز صمود المرأة، وحماية حقوقها، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، رغم التحديات التي تفرضها سياسات الاحتلال.