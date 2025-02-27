استشهاد المنفذ.. إصابة 11 مستوطنا في عملية دهس وطعن قرب بلدة الخضيرة بالداخل المحتل

وطن: أُصيب 11 مستوطنًا بينهم ثلاث حالات وُصفت بـ "الخطيرة"، مساء اليوم الخميس، في عملية مزدوجة بالطعن والدهس نفذها مقاوم قرب بلدة الخضيرة بالداخل المحتل، واستشهد المنفذ بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، أن العملية أسفرت عن 11 إصابة حيث صدمت سيارة مسرعة مجموعة من المستوطنين شمال شرق بلدة الخضيرة، 3 منها حالتهما خطيرة جدًا، 4 حالتهما متوسطة، و4 حالتهم طفيفة.

وبحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية، فإن منفذ العملية دهس مجموعة من الأشخاص وصدم مركبة للشرطة الإسرائيلية، ثم ترجل وطعن اثنين من عناصر الشرطة.

يتبع..