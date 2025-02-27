توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة خضوري ومركز إبداع المعلم

وطن: ضمن التحالفات التربوية لخوض التحديات المحلية والإقليمية في سبيل جودة التعليم ، ولإيجاد بيئة محفزة للتعليم والتعلم والإبداع الفكري فلسطينيا ، تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين جامعة خضوري / طولكرم ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسين شنك ، و مركز إبداع المعلم ممثلا برئيس مجلس الإدارة رائدة الشعيبي.

وضمن مذكرة التفاهم سيتشارك الطرفان في تنفيذ مشاريع تربوية تستهدف طلبة الجامعة وخريجيها ، و العمل معا لدعم البرامج التدريبية والحملات التوعويةالمشتركة حسب الإمكانات المتاحة لكل منهما.

وسيعمل مركز إبداع المعلم من خلال مذكرة التفاهم ومن خلال علاقاته الواسعة في تقديم الدعم لطلبة الجامعة المتضررين ، خاصة طلبة غزة ، والتي تم تدمير فروع الجامعة هناك بفعل عدوان الإحتلال الأخير.

وكان الأستاذ الدكتور حسين شنك قد رحب بمذكرة التفاهم ، والشراكة التاريخية بين الطرفين ، وأكد على أهمية تعزيز مفهوم الاستحقاق المجتمعي لجميع المواطنين ، خاصة الطلبة والمسؤولين ، وربطها بالمواطنة وضرورة تطبيقها في المؤسسات الوطنية .

وبدورها أثنت رائدة الشعيبي في أهمية هذه الشراكة ، وأهميتها لمستقبل التعليم في فلسطين ، والتي تأتي كأنموذج تربوي فاعل بين مؤسستين تربويتين رائدتين في فلسطين.