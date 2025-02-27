تشييع جثمان الشهيد عبد الرحمن نواس من مخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: شيع جمع محدود من أبناء مدينة طولكرم ومخيميها، جثمان الشهيد عبد الرحمن خالد نواس، من مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع عند وصول جثمان الشهيد إلى ضاحية ذنابة شرق المدينة، بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيليَين على مخيم نور شمس، حيث تمت الصلاة عليه في مسجد ذنابة القديم، وإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في الضاحية.

وكان الشهيد عبد الرحمن، قد استُشهد مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته بشظايا قصف مسيرة للاحتلال لمخيم نور شمس قبل شهرين، في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، إذ أصيب في الرأس والصدر، وتم نقله إلى مستشفيات رام الله التي أعلنت ارتقاءه.