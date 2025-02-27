وزيرة العمل إيناس العطاري تلتقي مسؤولين أوروبيين لبحث واقع البطالة وبرامج الطوارئ في فلسطين

وطن: التقت وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، بنائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لحقوق العمل والمهارات والوظائف ذات الجودة والاستعداد، روكسانا مينزاتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك لمناقشة واقع البطالة في فلسطين، وخطط الوزارة لمواجهتها، وبرامج الطوارئ لدعم العمال الفلسطينيين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وخلال الاجتماع، استعرضت العطاري بالأرقام والبيانات واقع سوق العمل الفلسطيني، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في معدلات البطالة، خصوصًا في قطاعي الشباب والنساء، نتيجة للوضع السياسي والاقتصادي المعقد، واستمرار الحصار والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني. وأكدت أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لدعم سياسات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة.

كما قدمت الوزيرة تصورًا متكاملاً حول خطط وزارة العمل الفلسطينية لمعالجة أزمة البطالة، والتي تشمل تعزيز برامج التدريب المهني والتقني لربط مهارات الشباب باحتياجات سوق العمل، وتطوير مشاريع ريادية لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سياسات تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة.

وفيما يتعلق ببرامج الطوارئ، أكدت العطاري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع عاجلة لدعم العمال والعاطلين عن العمل، لا سيما من خلال برامج النقد مقابل العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تضررًا. كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى زيادة دعمه لقطاع التشغيل في فلسطين، بما يضمن تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود وتحقيق تنمية مستدامة.

من جانبها، أكدت مينزاتو التزام المفوضية الأوروبية بمواصلة دعم الجهود الفلسطينية في تحسين بيئة العمل وتعزيز الفرص الاقتصادية، مشيرة إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم تقني ومالي لمشاريع تستهدف خفض معدلات البطالة في فلسطين، خاصة من خلال برامج التعليم المهني وتنمية المهارات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الحكومة الفلسطينية إلى توطيد علاقاتها الدولية واستقطاب الدعم لبرامجها التنموية، لا سيما في قطاع العمل والتشغيل، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين.