وزيرة العمل إيناس العطاري تلتقي مسؤولين أوروبيين لبحث واقع البطالة وبرامج الطوارئ في فلسطين

وزيرة العمل إيناس العطاري تلتقي مسؤولين أوروبيين لبحث واقع البطالة وبرامج الطوارئ في فلسطين
وطن: التقت وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، بنائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لحقوق العمل والمهارات والوظائف ذات الجودة والاستعداد، روكسانا مينزاتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك لمناقشة واقع البطالة في فلسطين، وخطط الوزارة لمواجهتها، وبرامج الطوارئ لدعم العمال الفلسطينيين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وخلال الاجتماع، استعرضت العطاري بالأرقام والبيانات واقع سوق العمل الفلسطيني، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في معدلات البطالة، خصوصًا في قطاعي الشباب والنساء، نتيجة للوضع السياسي والاقتصادي المعقد، واستمرار الحصار والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني. وأكدت أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لدعم سياسات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة.
كما قدمت الوزيرة تصورًا متكاملاً حول خطط وزارة العمل الفلسطينية لمعالجة أزمة البطالة، والتي تشمل تعزيز برامج التدريب المهني والتقني لربط مهارات الشباب باحتياجات سوق العمل، وتطوير مشاريع ريادية لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سياسات تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة.
وفيما يتعلق ببرامج الطوارئ، أكدت العطاري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع عاجلة لدعم العمال والعاطلين عن العمل، لا سيما من خلال برامج النقد مقابل العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تضررًا. كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى زيادة دعمه لقطاع التشغيل في فلسطين، بما يضمن تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود وتحقيق تنمية مستدامة.
من جانبها، أكدت مينزاتو التزام المفوضية الأوروبية بمواصلة دعم الجهود الفلسطينية في تحسين بيئة العمل وتعزيز الفرص الاقتصادية، مشيرة إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم تقني ومالي لمشاريع تستهدف خفض معدلات البطالة في فلسطين، خاصة من خلال برامج التعليم المهني وتنمية المهارات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الحكومة الفلسطينية إلى توطيد علاقاتها الدولية واستقطاب الدعم لبرامجها التنموية، لا سيما في قطاع العمل والتشغيل، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين.