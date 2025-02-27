ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,365 والإصابات إلى 111,780 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,365 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,780 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه انتشل 17 جثمانا من أنحاء متفرقة من قطاع غزة، خلال الساعات الـ48 الماضية.