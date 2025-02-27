مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في بيت كاحل شمال الخليل

وطن: اعتدى مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، على ممتلكات المواطنين في بلدة بيت كاحل شمال الخليل.

وقال المواطن نادي محمد كايد العطاونة، إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على منزله وممتلكاته في منطقة شعب مزو في منطقة واد القف في بلدة بيت كاحل، حيث حطموا محتويات المنزل بشكل كامل.

وأشار إلى أن المستوطنين كثفوا اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى اقتلاع أشجار الزيتون والمزروعات.