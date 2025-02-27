الاحتلال يغتال شابا ويحتجز جثمانه خلال اقتحام مخيم بلاطة

وطن: اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغتالت شابا واحتجزت جثمانه خلال اقتحامها لمخيم بلاطة، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اغتيال قوات خاصة من جيش الاحتلال مقاوما في مخيم بلاطة

وذكرت المصادر المحلية ان الشهيد هو محمود سناكرة أبو هنود شقيق الشهيد السنقور والشهيد إبراهيم سناكرة

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب (32 عاما) برصاص الاحتلال بمنطقة الفخذ، فيما أصيب طفل (14 عاما) في اليد والبطن، ومسن (68 عاما) برضوض عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه.

وأشارت المصادر المحلية قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق نار كثيف، عقب اكتشاف قوات خاصة في حارة "مقدوشة"، وسط وصول تعزيزات من حاجز عورتا.