الاحتلال يُصدر قرارا بالاستيلاء على أكثر من 5 دونمات في طمون

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا بوضع اليد والاستيلاء على أراضٍ تابعة لبلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، بأن ما يسمى قائد جيش الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بوضع اليد والاستيلاء على 5 دونمات و217 مترا من أراضي طمون في منطقة "جلمة عساف".

ووفقا لبشارات، فإن الأراضي التي صدر القرار بحقها تقع إلى الشرق من مستعمرة "بقعوت" الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت يوم أمس أمرا عسكريا، بالاستيلاء ووضع اليد على أكثر من ثمانية دونمات من أراضي المواطنين، في مسافر يطا جنوب الخليل.

واستولت سلطات الاحتلال الشهر الماضي على ما مجموعه 262 دونماً من أراضي المواطنين، من خلال أمري استملاك بغرض توسعة شارع استعماري شمال القدس، الأمر الأول استهدف ما مجموعه 258 دونماً من أراضي المواطنين في قرى جبع وكفر عقب والرام ومخماس وقلنديا شمال محافظة القدس، من خلال أمر استملاك يهدف إلى إحداث عملية توسعة لشارع رقم 45، الذي يصل بين شارع 60 قرب منطقة بنيامين الصناعية وكوخاف يعقوب الاستعماريتين، وصولا إلى حاجز قلنديا العسكري، في حين قضى الأمر الثاني بأخذ حق التصرف بالاستيلاء على ما مساحته 4 دونمات ونصف الدونم من أراضي المنطقة، بغرض توسعة شارع استعماري.