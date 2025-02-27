هيئة الأسرى: أوضاع صعبة يعيشها المعتقلون في سجن شطة

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أوضاع المعتقلين في سجن "شطة" مأساوية، إذ يتعرضون للضرب المبرح والرش بالغاز بشكل مستمر، كما أن الطعام يقدم نيئا ودون ملح.

وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، نقلا عن معتقلين مرضى، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس إهمالا طبيا بحق المعتقلين خاصة المرضى منهم.

وأشارت إلى أن المعتقل وليد مسلم المعتقل منذ أيلول/ سبتمبر 2024، يعاني مرض "الصدفية" الجلدي بعد اعتقاله، ووضعه الصحي سيئ ولا يتلقى أي علاج، وطالب بضرورة تقديم العلاج اللازم له.

بينما يشتكي المعتقل فادي رداد، من أوجاع في كتفه الأيمن وظهره عقب اعتداء السجانين عليه بالضرب المبرح، في ظل تعمد إدارة السجن إهماله طبياً وعدم توفير العلاج اللازم له.

وطالب المعتقلون عقب زيارة المحامي لهم، الجهات المعنية بضرورة توفير ساعات في السجن ومعرفة أوقات الإمساك والأذان خاصة مع اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى توفير مصاحف في الغرف حيث يتوفر مصحف واحد في كل غرفة، وناشد المعتقلون المؤسسات المعنية مساعدتهم على السماح إدارة السجن لهم بممارسة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان، وتحسين جودة الطعام.