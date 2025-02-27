اسماعيل الريماوي يكتب لوطن: تفجيرات الحافلات في بات يام هجوم مشبوه في سلسلة من المعجزات !!؟؟

في ليلة الخميس الماضي، انفجرت ثلاث عبوات ناسفة على متن حافلات في تل أبيب، مما تسبب في حالة من الفوضى العامة. وفي حين استغلت الحكومة الإسرائيلية هذه القضية لتوسيع هجومها المستمر على الضفة الغربية، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

في اليوم التالي خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تفجيرات الحافلات ليدفع باتجاه اتخاذ تدابير عسكرية أكثر صرامة داخل الضفة الغربية

في حين قالت إدارة الإطفاء الإسرائيلية إن "تقريرًا ورد عن انفجار حافلة في موقف الحافلات" في بات يام، جنوب تل أبيب. وأشارت التقارير اللاحقة إلى أن أحد الركاب أخطر سائق الحافلة بوجود طرد مشبوه داخل السيارة، مما أدى إلى إخلاء طارئ، وبعد ذلك انفجرت عبوة ناسفة في الجزء الخلفي من الحافلة.

وقد وقع الحادث في موقف للسيارات على بعد مئات الأمتار فقط من حافلتين، تفصل بينهما عشرات الأمتار، انفجرتا أيضًا قبل فترة وجيزة في موقف سيارات ملعب بات يام ونادي بات يام الريفي. كانت السيارتان متوقفتين في مناطق مفتوحة، وليس بجوار الحافلات الأخرى التي كانت متوقفة بجوار بعضها البعض، وانفجرت في وقت لم يكن فيه أحد على مسافة قريبة.

وبعد ذلك، وردت أنباء تفيد بأن السلطات الإسرائيلية اكتشفت قنبلتين أخريين مزروعتين في حافلتين. وقيل إن عبوة ناسفة واحدة تم تحييدها في حافلة بالقرب من مستشفى ولفسون في المركز الصناعي في حولون، وتقع على بعد أكثر من 4 كيلومترات من الانفجارات السابقة. كما تم الإعلان عن وجود عبوة ناسفة أخرى في حافلة في يميت ، قبل أن يتم استبعادها لاحقًا على أنها غير متصلة.

وبعد فترة وجيزة، وردت تقارير عن نشاط مشبوه في محطة قطارات الهاغاناه الإسرائيلية وشحنة مشبوهة على القطار الخفيف تم استبعادها ، لكنها لم تمنع إغلاق جميع وسائل النقل بحلول الساعة 10 مساءً من الليلة نفسها. ولكن وردت أنباء عن مطاردة "مشتبه به" في قضية التفجير في محطة الهاغاناه في تل أبيب، بل إنه فر إلى خطوط السكك الحديدية لتجنب الاعتقال.

وسرعان ما نشرت وسائل الإعلام العبرية صورة لجهاز متفجر مرتجل تم وضعه على حافلة في منطقة حولون، وكتب باللغة العربية "الانتقام لطولكرم". وانتهى الحدث برمته دون وقوع أي ضحايا، ولا حتى إصابة طفيفة.

سلسلة من “المعجزات”

التفسير الذي قدمته السلطات الإسرائيلية بشأن تفجير القنابل قبل أوانه هو أن أجهزة التوقيت تم ضبطها بشكل غير صحيح. وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج خلال ساعات وتم إبلاغه لوسائل الإعلام العبرية، زاعمًا أن وقت التفجير المقصود كان الساعة التاسعة صباحًا يوم الجمعة، ولكن بدلاً من ذلك تم برمجته ليكون الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس. ولكن تم الإبلاغ عن الحادثة أول مرة في الساعة 8:30 مساء، وهو ما يثير تساؤلات حول هذا التفسير.

وقال الراكب الذي لاحظ القنبلة في الحافلة الثالثة التي تم تفجيرها لوسائل الإعلام إنه بعد إخلاء الحافلة "وبينما كان الجميع يبتعدون، وقع الانفجار". وقد تم قبول هذا الأمر على نطاق واسع من قبل الإسرائيليين باعتباره "معجزة".

وكانت "المعجزة" الأخرى هي أن الحافلتين الأولين انفجرتا أيضًا وكانتا خاليتان، ليس فقط لأن الحافلتين كانتا متوقفتين على بعد أمتار قليلة من حافلات أخرى كانت مصطفة بوضوح بجانب بعضها البعض. وقد أدى هذا إلى عدم تفجير أي حافلة أخرى، وبقيت تكاليف الأضرار الإجمالية عند الحد الأدنى.

كما أن المهاجم/ين الذين زرعوا القنبلة التي تم إبطال مفعولها، كتبوا أيضًا ملاحظة باللغة العربية تركت دافعًا محتملًا. لم تكن هذه العبوة الناسفة محملة بدليل كان من الممكن أن يختفي لو انفجرت فحسب، بل كانت أيضًا مؤشرًا على شخص أراد أن يُعرف عمله. ولكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم فعليا.

لقد أدى الغزو الإسرائيلي المستمر لشمال الضفة الغربية، والذي بدأ في كانون الثاني/يناير، إلى مقتل نحو أكثر من 100 فلسطيني، وفي مخيم طولكرم للاجئين على وجه الخصوص، أُجبر نحو 75% من سكانه على ترك منازلهم. ولكن الحملة التي يشنها الجيش الإسرائيلي لم تنجح بعد في إلحاق الهزيمة بالجماعات المسلحة العاملة هناك.

ومن التطورات الغريبة أيضاً صدور بيانين غامضين على تطبيق تلغرام من قبل مجموعة تابعة لكتائب القسام في طولكرم، يلمحون فيهما إلى ما حدث في تل أبيب ويتوعدون بضربات مؤلمة في المستقبل.

مصدر بارز في حركة حماس، أكد أن الحركة لم تصدر أي بيانات تعلن فيها مسؤوليتها عن العملية، وأن ما يتردد غير ذلك عار عن الصحة.

اما التقديرات الإسرائيلية فتشير إلى أن حماس هي المسؤولة عن الهجوم، مدعيةً أن إيران كانت وراء الهجوم المخطط له ونسقته مع خلية حماس العاملة في الضفة الغربية. وهذا هو السرد الحالي الذي يتصدر عناوين الأخبار في وسائل الإعلام العبرية الإسرائيلية.

ومن المثير للاهتمام أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم الإسرائيليين فيما يتعلق بالتفجيرات. ووفقًا لتقرير قناة 12 الإخبارية، يُقال إن أحد المشتبه بهم الإسرائيليين اليهود ساعد في نقل أولئك الذين زرعوا العبوات الناسفة. ومن المقرر أن يظهر المواطن الإسرائيلي المعتقل خلف أبواب مغلقة في محكمة الصلح في تل أبيب ويُمنع من الوصول إلى محام، بينما تستمر التحقيقات لتحديد ما إذا كان "اليهودي الإسرائيلي من غوش دان" على علم بنوايا من كان ينقله.

ورداً على الاتهامات، قال باسم نعيم، أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس، إن الطريقة التي حدث بها الموضوع يؤكد

الى الاحتمال بالنسبة لي هو أن نتنياهو أو أعضاء حكومته يريدون سببا ليتهربوا من التزاماتهم في اتفاق وقف إطلاق النار وخلقوا عدوًا خارجيًا لتخفيف الضغوط الداخلية المتزايدة.

أي شخص يقرأ تاريخ الحركة الصهيونية سيجد عشرات الأحداث المؤكدة التي خطط لها ونفذها عناصر صهيونية ضد اليهود أنفسهم".

إن ما يعطي مصداقية لادعاءات المسؤول في حماس هو القضايا الواضحة المتعلقة بتنسيق التفجيرات. لم تثبت الجماعات المسلحة داخل الضفة الغربية قدرتها في هذه الأوقات على تنفيذ مثل هذه الهجمات ، حيث أظهرت الحد الأدنى من التطور العسكري. ومن ناحية أخرى، وباعتراف إسرائيل نفسها، كانت هذه عملية مخططة جيدًا تمكن منفذوها من تجنب الانكشاف من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي، ومن هنا فإن اللوم يقع على طهران.

وفي الوقت نفسه، كان التنفيذ رديئا للغاية حتى أنه ترك رسالة نوايا، وكأن منفذ التفجيرات كان يتوقع فشله عند تفجيره، كما أفسد التوقيت بشكل رهيب لدرجة أن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت قبل أوانها ووضعت جميعها في حافلات كانت معزولة عن أي شيء آخر. وعلاوة على ذلك، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصادفات المواتية لنتنياهو

خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تفجيرات الحافلات ليدفع باتجاه اتخاذ تدابير عسكرية أكثر صرامة داخل الضفة الغربية المحتلة، وأمر بنشر المزيد من الكتائب العسكرية في المنطقة. كما اغتنم الفرصة لاستغلال الحادث ضد وقف إطلاق النار في غزة.

اللوم الداخلي لفشل إسرائيل في إحباط الهجوم يقع الآن أيضًا على جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، الذي يرأسه رونين بار، والذي كان على خلاف مع رئيس الوزراء نتنياهو وهو يسعى إلى ازلته من أمامه ، حتى أنه تم تخفيض رتبته مؤخرًا عن دوره في إدارة محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن "عملية ضخمة لمكافحة الإرهاب" في الضفة الغربية، في الوقت الذي قيل فيه إن الغزو الحالي لشمال الضفة الغربية، والذي أطلق عليه "عملية الجدار الحديدي"، يقترب من نهايته.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الخميس عن شخصية مجهولة زعمها أن بنيامين نتنياهو لن يسمح لوقف إطلاق النار في غزة بالدخول في مرحلته الثانية. لقد كان هدف نتنياهو هو تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لإنقاذ حياته السياسية.

في حيلة إعلامية غريبة إلى حد ما، ألقى نتنياهو أحد خطاباته العامة الثلاثة يوم الجمعة من داخل منزل عائلة فلسطينية في طولكرم. بعد إجبار الفلسطينيين على الخروج من منزلهم، وقد تم الاستيلاء عليه لاستخدامه كموقع عسكري.

لقد منحت تفجيرات الحافلات في تل أبيب نتنياهو القدرة على مهاجمة معارضيه الداخليين، في حين ألقى باللوم على حماس وإيران وجماعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية. كل ذلك لأن الهجوم نفسه أسفر عن أضرار مادية ضئيلة، حتى لو لم يكن إصابة طفيفة، مما منح تفويضًا للتصعيد العسكري على أساس فرضية مفادها أنه إذا نجحت التفجيرات فسوف يكون هناك مئات الضحايا.

لقد أدت مجموعة من المصادفات، والثغرات في الرواية الرسمية، وما تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية "معجزات"، إلى الشك في أن الحادث هجوم كاذب. ولا يوجد حتى الآن أي دليل قاطع لإثبات هذا الادعاء، ولكن مع فرض إسرائيل الرقابة على هذه القضية، لا تزال هناك أسئلة عديدة عالقة تنتظر الإجابة.