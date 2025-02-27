"وول ستريت جورنال": "إسرائيل" تبلغ الوسطاء بأنها لن تنسحب من محور "فيلادلفيا"

وطن: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "إسرائيل" أبلغت الوسطاء، بأنها لن تنسحب من محور "فيلادلفيا" محور صلاح الدين - جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً أن الوسطاء يسعون حالياً لتمديد المرحلة الأولى من هدنة غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تركز على تبادل مزيد من الأسرى الإسرائيليين، في مقابل أسرى فلسطينيين.

وأقرَّت بعدم "التوصل إلى أي اتفاقات حتى الآن، ما يثير مخاوف من عودة الحرب"، بحسب تعبيرها.

وكانت "هيئة البث العام" العبرية قد نقلت عن مصدر إسرائيلي، أمس الأربعاء، قوله إنّ "تل أبيب لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنسحب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة على الحدود مع سيناء، مثلما تعهدت"، في إطار صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالانسحاب منه في اليوم 42 من الاتفاق، أي السبت المقبل.

وقال المصدر الإسرائيلي إنّ هذا الأمر مرهون بمسألة ما إذا كان وقف النار "سيتم تمديده"

يأتي ذلك في وقت أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أن محاولات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو للتراجع وعرقلة الاتفاق لن تؤدي إلّا إلى "زيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم".

وأعلنت حماس، في بيان، أنه تمّ "قطع الطريق أمام مبرّرات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية"، مشددة على أنّ السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في القطاع هو "التفاوض والالتزام بالاتفاق".