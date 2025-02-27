مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني قرب عرب المليحات غرب أريحا

وطن: واصل مستوطنون، اليوم الخميس، شق طريق استعماري شمال غرب تجمع عرب المليحات، غرب مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستوطنين وضعوا "بسكورس" على طريق شقوه للوصول إلى البؤرة الاستيطانية "زوهر" المجاورة لعرب المليحات بالشارع الرئيسي.

وأضاف أن هذا الطريق الاستيطاني سيفاقم معاناة المواطنين في عرب المليحات، ويزيد حالة التوتر والصدام مع المستوطنين.

وأكد أن ذلك يعني سلب المزيد من الأراضي، علما أن قوات الاحتلال استولت مؤخرا بقرار عسكري على أراضٍ في المنطقة نفسها لأغراض رعي المستوطنين في المنطقة.

ويتعرض عرب المليحات والتجمعات البدوية الأخرى، لسلسلة من المضايقات لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.