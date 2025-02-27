حماس: لم يعد أمام حكومة الاحتلال إلا البدء بالمرحلة الثانية من المفاوضات

وطن: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تمّ "قطع الطريق أمام مبرّرات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية".

وأضافت حماس أنّ محاولات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، للتراجع وعرقلة الاتفاق لن تؤدي إلّا إلى "زيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم".

كما أكّدت الحركة أنّ السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في القطاع هو "التفاوض والالتزام بالاتفاق".

وجدّدت حماس في البيان، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، "بكلّ حيثياته وبنوده"، واستعدادها للدخول في المفاوضات المتعلّقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

وليل أمس الأربعاء، وصلت الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المحرّرين، إلى مدينة رام الله، في إثر عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال في مرحلتها الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مكتب إعلام الأسرى إنّ عدد الأسرى الذين سيتمّ الإفراج عنهم في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، يبلغ 620 أسيراً.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، في المقابل، إلى تسلّم الصليب الأحمر جثث الأسرى الإسرائيليين الـ4: اتساحي عيدان، وايتسيك الجريط، وأوهاد يهلومي، وشلومو منصور.