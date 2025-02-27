الأغوار: الاحتلال يُخطر بوقف العمل في بركس زراعي وبركة مياه

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بوقف العمل في بركس زراعي، وبركة مياه في بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفادت الناشطة الحقوقية لين صوافطة، بأن الاحتلال أخطر بوقف العمل في بركس زراعي للمواطن توفيق عبد الرؤوف صوافطة، وبركة مياه للمواطن موسى محمد دراغمة في بردلة.

وصعّد الاحتلال ومستوطنوه في الفترة الأخيرة اعتداءاتهم بحق المواطنين في القرية، من إنشاء بؤرة استعمارية قبل شهر قرب القرية، والاستيلاء على معدات زراعية، وإخطار عدة منشآت بالهدم ووقف العمل.