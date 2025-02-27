المقاومة تسلم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة.. والأسرى المحررون يصلون إلى رام الله

وطن: سلمت المقاومة جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين الليلة.

وقال أبو عبيدة في بيان نشر على صحفته بتطبيق "تلغرام"، إن الجثامين الأربعة هي للأسرى اتساحي عيدان، وايتسيك الجريط، وأوهاد يهلومي، وشلومي منصور.

في السياق، وصلت حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رام الله.

وتجمع المئات من المواطنين في رام الله، لاستقبال الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة.

واحتشد ذوو الأسرى وممثلو جهات رسمية ومنظمات حقوقية في قصر رام الله الثقافي لاستقبال الأسرى المحررين.

وفي قطاع غزة، بدأت استعدادات في خان يونس لاستقبال عدد من الأسرى المتوقع الإفراج عنهم الليلة، ونقلهم إلى القطاع.

وكان مكتب إعلام الأسرى، قد أعلن أن من بين الدفعة السابعة للأسرى، 43 سيفرج عنهم إلى الضفة و97 من المقرر إبعادهم للخارج، و456 إلى غزة و24 من الأسيرات والأطفال.