مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية من جهتها الشرقية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع القرية، وداهموا منزل المواطن طلال التميمي، فيما تمركزت آلية عسكرية عند مدخل القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.