الاحتلال يخطر بوقف العمل في ثلاثة منازل جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في ثلاثة منازل في قرية الديرات شرق يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الديرات، وأخطرت بوقف العمل في ثلاثة منازل، تعود ملكيتها لكل من: خالد حسين العمور (تبلغ مساحة منزله 120 مترا مربعا ويؤوي 10 أفراد) ومحمد علي العمور (منزله يتكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع ويؤوي 8 أفراد) والمنزل الثالث قيد الإنشاء للمواطن محمود محمد العمور وتبلغ مساحته 200 متر مربع.

وأشار مخامرة إلى أن قوات الاحتلال صورت عددا من المنازل في القرية، كان قد تم إخطار أصحابها في أوقات سابقة.