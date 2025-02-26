مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام وينصبون خيمتين في برية المنيا ببيت لحم

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على رعاة اغنام، ونصبوا خيمتين، في برية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت رعاة الأغنام وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، وأطلقت قطيعا من أغنامها للرعي فيها، ونصبت خيمتين في منطقتي "الطينة" و"حجار" في برية المنيا.

يشار إلى أن المستوطنين وتحت حماية قوات لاحتلال، صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المزارعين ورعاة الأغنام في برية المنيا، تمثلت في سرقة محصول القمح والشعير، واحتجاز عدد من رؤوس الأغنام.