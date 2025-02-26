﻿بعد مئة عام.. سلطة الأراضي تطلق الإطار المرجعي الجيوديسي الفلسطيني الموحد الجديد

وطن: توجت سلطة الأراضي، اليوم الأربعاء، جهودها وتحت رعاية رئيس الوزراء د محمد مصطفى وحضور عدد من الوزراء والمؤسسات الرسمية والاهلية والسلك الدبلوماسي والمانحين بحفل إطلاق الإطار المرجعي الجيوديسي الفلسطيني الموحد الجديد والذي أشرفت عليه الإدارة العامة للمساحة وكوادر المؤسسة، ونُظمت على أساسه كافة المخططات الوطنية والإقليمية والمحلية والعقارية الفلسطينية.

افتتح الحفل رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، الذي أكد على أن إنجاز المشروع كان بجهود من كوادر سلطة الأراضي بالشراكة مع الجهات الوطنية الأخرى، على الرغم من الظروف الصعبة والامكانيات المحدودة، وفي ظل همجية الاحتلال الإسرائيلي، حيث عمل الكادر على رصد إحداثيات المواقع لنقاط الشبكة الرئيسية والثانوية بأكبر دقة لإنجاز نظام جيوديسي متطور وموحد يخدم قطاع الأراضي، بدقة وصلت إلى ٣ ملم على نظام تحديد المواقع GPS.

كما أكد التميمي على إن إطلاق الشبكة جاء كحاجة ملحة لتطوير قطاع الأراضي والبنية التحتية الجغرافية، مع مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الأقمار الصناعية لتحسين جودة الأعمال المساحية والهندسية وتوحيدها.

وخلال الحفل، أشار التميمي إلى التغيرات المناخية والحروب والكوارث الطبيعية التي توجب إنشاء مرجع جيوديسي وربطه مع الأنظمة العالمية للحد من التأثيرات المذكورة، ويعد إطلاق الشبكة أمرا ضروريا للتقليل من مقدار الخطأ في الأعمال الهندسية والمساحية والتي بلغ عند إطلاقه ١-٢سم بعد ما كانت نسبة الخطأ عشرات السنتمترات.

من جانبه، أعلن التميمي عن البدء باستخدام الشبكة في كافة الأعمال الهندسية والمساحية اعتباراً من اليوم في كافة المؤسسات والشركات الفلسطينية وفي انظمة المعلومات الجغرافية والمحلية والعالمية.

وستعمل سلطة الأراضي على وضع خطة لتعريف كافة المستفيدين في القطاعين الخاص والعام على المرجع الجيوديسي الفلسطيني لعام ٢٠٢٣، وعلى اساسه لن يقبل أي عمل مساحي أو مخططات الا باستخدام المرجع.

وختم رئيس سلطة الأراضي بشكر جميع من ساهم في إنجاز وتحقيق المشروع من مشاركين وداعمين وموظفين وخبراء ومهندسين، باعتباره إنجاز سيادي وطني، وأكد على استمرار سلطة الأراضي في تحديث وتطوير قطاع الأراضي بما يخدم مؤسسات الدولة ومستقبل دولة فلسطين.

وشارك رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الاستاذ محمد شراكة في الحفل، وفي كلمة له أثنى على جهود طواقم سلطة الأراضي تحت توجيهات رئيسها المستشار علاء التميمي، والنقلة النوعية في جودة الخدمات والإجراءات المقدمة للمواطنين، حيث كان اخرها افتتاح مقر جديد لمديرية رام الله والبيرة يلبي الاحتياجات ويراعي التطور في السنوات القادمة.

من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للمساحة سائد ادعيس على أن هذه الجهود تساهم في تثبيت الحدود وحماية حقوق الملكية وتساهم في إرساء معالم السلم الأهلي، وتعتبر رسالة تحدٍ للاحتلال بأننا باقون في أرضنا.

وشمل الحفل ورشة علمية تخللها محاضرة عن الجيوديسيا وأهميتها في الحياة العملية وخصوصاً في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة شارك بها كل من د. غادي زكارنة – م. محمد مراحيل – م. عمر أبو شرار، وأثرتها نقاشات مع محاضرين وأساتذة ومهندسين في هذا المجال.