تشييع جثمان الشهيد الفتى حامد موافي إلى مثواه الأخير في قلقيلية

وطن: شيّع أبناء شعبنا في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى حامد فضل موافي (16 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى درويش نزال الحكومي، وصولا إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم إلى مسجد أبو عبيدة في حارة "كفر سابا"، بمنطقة سكناه، حيث أديت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء، قبل مواراته الثرى.

واستشهد الفتى موافي متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري بالمنطقة الشمالية من المدينة.