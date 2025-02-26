الصندوق الوطني للديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية يعلق برامجه بسبب وقف التمويل

وطن: اكد الصندوق الوطني للديمقراطية (National Endowment Democracy - NED) في الولايات المتحدة الامريكية انه للمرة الأولى في تاريخه الممتد لأربعة عقود لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته واضطر الى تعليق برامجه في العالم.

وفي بيان أصدره الصندوق "ان الصندوق الوطني للديمقراطية غير قادر حالياً على الوصول الى الأموال المخصصة له من قبل الكونجرس، والتي تدعم تقريباً كل منحه وعملياته. ونتيجة لهذا، وللمرة الأولى في تاريخ المنظمة الممتد لأربعة عقود، لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته واضطر الى تعليق الدعم لما يقرب من 2000 مؤسسة شريكة في جميع أنحاء العالم".

واضاف البيان: خمسة وتسعين في المائة من تمويل الصندوق الوطني للديمقراطية مخصص بشكل مباشر من قبل الكونجرس ولا يعتبر مساعدات اجنبية. وبالتالي فإن هذا التمويل لم يخضع للأمر التنفيذي بتجميد المساعدات الأجنبية لمدة تسعين يوماً الذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عند توليه الرئاسة. ومع ذلك، وعلى الرغم من كون الصندوق الوطني للديمقراطية معفياً، فقد تم تجميد الاموال المخصصة للصندوق بشكل لا يمكن تفسيره، مما اجبره على وقف كل دعم الشركاء وإجازة غالبية موظفيه.

وبيّن الصندوق في بيانه، ان هذا الانقطاع يؤثر بشكلٍ حاد على المنظمات الشريكة التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الذي يقدمه الصندوق في البيئات السياسية والاجتماعية القمعية، حيث اضطرت هذه المنظمات إلى تسريح الموظفين، ‏وتقليص أنشطتها، وأدى الى تراجع الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في تلك المناطق.‎

وقال البيان : ان الصندوق الوطني للديمقراطية هو واحدة من اكثر المنظمات كفاءة، حيث تعمل على مكافحة الفساد، وتعزيز الحكم الرشيد، وترسيخ سيادة القانون. وأضاف "عندما يعيش الناس في جميع انحاء العالم في حرية، يمكنهم بناء مجتمعات أكثر ازدهارًا - مما يجعل الولايات المتحدة الامريكية اكثر امانًا وامانا واكثر قدرة على المنافسة".



وتابع البيان ان تفويض الصندوق الوطنية للديمقراطية (NED) من الكونغرس يعتمد على التزام راسخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بدعم الحرية عالميًا. من الضروري استئناف التمويل ودعم الشركاء في أسرع وقت ممكن.

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وتحت عنوان " ترامب يُجَوّع الصندوق الوطني للديمقراطية"، كتب الصحفي الأمريكي المُخضرم إيلي ليك، مقالا هاجم فيه تجميد وزارة الخزانة الأميركية الأموال المخصصة للصندوق الذي لعب دورًا أساسيًا في المساعدة على الفوز في الحرب الباردة.

وقال ليك في مقاله الذي ترجمته "وطن"، من الصعب تتبع الاضطرابات في واشنطن منذ تنصيب الرئيس ترامب، ومن الأصعب، وسط حالة الذعر الإعلامية، التمييز بين التغييرات المهمة والتغييرات التافهة.

لكن ما يحدث في الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) هو أمر كبير جدًا، ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل.

الواقع أن الصندوق الوطني للديمقراطية، وهو أداة أميركية رئيسية لدعم الحركات الشعبية التحررية في مختلف أنحاء العالم، محاصر من قبل وكالة التنمية الاقتصادية التابعة لإيلون ماسك. وعلمت صحيفة "فري برس" أن الأمر الذي أصدرته وكالة التنمية الاقتصادية إلى وزارة الخزانة الأميركية بمنع صرف أموال الصندوق الوطني للديمقراطية أدى إلى شل المنظمة ــ التي تلقت 315 مليون دولار للسنة المالية 2025 ــ وحلفائها.. للمزيد باللغة العربية، اضغط هنا