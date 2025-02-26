دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية – الضفة الغربية … الصمت الدولي يعتبر تشجيعا للحرب على مخيمات الضفة الغربية ، ويقدم دعما مجانيا للعدوان

وطن: أكدت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية – إقليم الضفة الغربية، على إرادة شعبنا في البقاء والصمود، وافشال محاولات العدو الاسرائيلي في الاقتلاع والتهجير ،والتي تعتبر تمهيدا لاستكمال مخططاته للضم والاستيطان، كما أكدت على ان المخيمات باقية كمحطات انتظار مؤقته ، ما دام حق العودة معطلا ودون تنفيذ.

وأضافت الدائرة، في اجتماعها الذي عقد أمس الثلاثاء، ان ما يجري تحت ذرائع ملاحقة بؤر المقاومة ، إنما هو تضليل مكشوف ، يخفي خلفه النوايا الحقيقية، والتي في جوهرها تهدف وتعمل على تنفيذ خطة حسم الصراع ، عبر إعادة هندسة الجغرافيا والواقع السكاني بهدف الاجهاز على المشوع الوطني في العودة والدولة ، والتي تعمد الى تقويض ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية على الأرض بما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية ، ومحو المخيمات كونها تمثل قيمة رمزية لقضية اللجوء وتاريخها، وحق العودة ، يأتي ذلك في سياق حملة محمومة تصاعدت خلال الحرب الشاملة على شعبنا في القطاع والضفة، والتي بدأت بالإجراءات القانونية التي اقرتها دوائر الاحتلال للتضييق على الاونروا ووقف التعاون معها ، ومنعها من أداء عملها داخل القدس الشرقية تحت ادعاء انها أرض سيادة لدولة اسرائيل.

وأضافت الدائرة أن نوايا الاحتلال تفضحها تصريحات قادته، في إعلانهم عن بقاء قوات الاحتلال مستمرة في تواجدها ، وإدخال الدبابات الى مسرح العمليات والمزيد من الكتائب العسكرية ، ومنع النازحين من المخيمات الثلاثة في محافظتي طولكرم وجنين من العودة إلى منازلهم حتى نهاية العام الجاري . كما ان نواياهم الحقيقية تكشفها عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية الحياتية ، وهدم مئات البيوت والأبنية السكنية والتجارية ، بما يشي ان خططا استراتيجية تحاك بشأن المخيمات في محافظات جنين وطولكرم وطوباس ، وينذر بامتداد هذه الحملة إلى بقية مخيمات الضفة ،والتي تتعرض لعمليات دهم واجتياح بصورة مستمرة ، ودونما سبب واضح ، على امتداد الضفة الغربية.

وجرى في الاجتماع استعراض الأوضاع المعيشية الصعبة ، التي تعانيها حوالي عشرة آلاف أسرة ، يزيد مجموع افرادها عن ٤٠ الف ، هجرت قسرا ، أو اضطرت للنزوح خشية على أرواح ابنائها، الأمر الذي يخلق وضعا انسانيا صعبا ، يطال كافة مناحي الحياة ، يتمثل في الحرمان من المأوى ، والاحتياج الملح للمواد الإغاثية ومياه الشرب ، وانقطاع آلاف الطلاب والطالبات عن مدارسهم، إضافة إلى الاحتياجات الطبية ، خاصة للأطفال وكبار السن ، ولذوي الأمراض المزمنة . يفاقم هذه الأزمة غياب المنهجية والاستعداد الكافي لمواجهتها . فما زال الجهد الشعبي يمثل المساهم الأكبر في عمليات الإيواء والاغاثة ، في الوقت الذي ينبغي فيه ان تتصدى الجهات الرسمية ممثلة بالسلطة الوطنية ومؤسساتها ، وكذلك الأونروا وبقية المنظمات الدولية مثل منظمة الغذاء العالمي واليونيسيف ، بتقديم كافة الاحتياجات المطلوبة لجموع النازحين ، وقبل ذلك ان تضغط نحو وقف العدوان الهمجي واعادتهم إلى منازلهم.

وقد ثمن الاجتماع الدور الذي يضطلع به أعضاء الدائرة في الميدان ، بالاسهام الملموس في تقديم الرعاية والتنظيم ، بجهدهم الشخصي و من خلال المؤسسات الصديقة، والتعاون مع الجهات التي تعمل في مواقع النزوح.

وختمت الدائرة بقولها ، ان صمت دول العالم عما يجري في الضفة الغربية المحتلة. وتبني رواية الاحتلال التي تتذرع بالدفاع عن النفس ، يشكل تشجيعا للاحتلال على الإمعان في حروبه الهمجية على شعبنا ، كما نعتبر ان الولايات المتحدة شريكا مباشرا في الجريمة ، عبر صمتها عما يجري ، ودعمها المادي للاحتلال ، وعبر التصريح الغامض لرئيسها حين أجاب عن سؤال حول عملية الضم ، بقوله ( أن الأمر سوف ينجح).