لبنان: شهيد وجريح في غارة للاحتلال على الهرمل

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، ارتقاء شهيد وإصابة شخص، في إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في طريق الهرمل - القصر، عبر غارة نفذتها مسيّرة.

وأمس، استُشهد شخصان وأُصيب 3 أشخاص في غارة نفّذها الاحتلال الإسرائيلي على جنتا، في قضاء بعلبك.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عبر اعتداءاته المتواصلة على اللبنانيين، وشنّ الغارات على الجنوب والبقاع، إضافة إلى بقاء احتلاله لـ 5 نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفضه الانسحاب منها.