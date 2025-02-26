طولكرم: ‫استشهاد شاب متأثرا بإصابته بقصف مسيرة إسرائيلية على نور شمس قبل شهرين

وطن: استشهد الشاب عبد الرحمن خالد نواس، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم قبل شهرين.

وكان الشهيد نواس أصيب بشظايا صاروخ في الرأس والصدر، أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة وسط المخيم بين حارتي المنشية والشهداء، وذلك مساء الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أصيب ثلاثة شبان آخرون في وقته.

وأعلن عن استشهاد نواس من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله حيث كان يتلقى العلاج فيه.