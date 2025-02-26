"القسام" تعلن تسليم جثامين 4 محتجزين مساء اليوم بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وطن: أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة أنه ضمن إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم مساء اليوم الأربعاء بتسليم جثامين 4 محتجزين من محتجزي الاحتلال.

وقال إن أسماء المحتجزين الذين سيتم تسليمهم هم:

اتساحي عيدان

ايتسيك الجريط

أوهاد يهلومي

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن تنفيذ عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيتم في تمام الساعة 11:00 ليلاً، تزامناً مع تسليم الجثامين.

كما أفاد مكتب إعلام الأسرى عن استعدادات في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس لاستقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة السابعة.

في غضون ذلك، أعلن نادي الأسير أنّه جرى إبلاغه بالإفراج عن 445 أسيراً، فيما لم يتم الإبلاغ حتى الآن بالإفراج عن أسرى الضفة الغربية والمبعدين.

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إنّ "إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة للجثث الإسرائيلية، وبآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ".

وأضاف القانوع أنّ الوسطاء المصريين "ضمنوا ذلك"، وأنّ الحركة "ملتزمة معهم، وحريصة على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به".

وأوضح أيضاً أنّه "لم يعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية، على الرغم من جاهزية الحركة لها، وحرصها على المضي قدماً فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

وسلّمت المقاومة في غزة، يوم السبت الماضي، للصليب الأحمر الدولي، 6 أسرى إسرائيليين، وذلك في الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وكان من المفترض أن يتم الإفراح في مقابل ذلك عن نحو 600 أسير فلسطيني.

وقد توصلت حركة حماس إلى اتفاق مع الاحتلال يقضي بأن يطلق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان مقرراً أن يفرج عنهم السبت الماضي، مقابل أن تسلم حماس جثث 4 أسرى إسرائيليين.