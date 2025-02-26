مركز العمل المجتمعي ينجح مجددًا في انتزاع حق الإقامة لمواطن مقدسي

وطن: نجح مركز العمل المجتمعي-جامعة القدس ممثلاً بمحاميه المختصين باستعادة حق الإقامة للمقدسي "ع" بعد سحبها لمدة سبع سنوات.

وتوجهت عائلة "ع" عام 2017 إلى مركز العمل المجتمعي في مقره الرئيسي بالبلدة القديمة بالقدس بعد صدور قرار سحب الإقامة من قبل سلطات الاحتلال، بغرض الحصول على المساعدة القانونية المجانية التي يقدمها المركز لآلاف المقدسيين، وذلك بعد سنوات من محاولات المواطن الخاصة لاستعادة حقه في الإقامة بمدينة القدس.

وتابع المركز بدوره قضية المواطن المقدسي من خلال تقديم الطلب ومتابعة ملفه وأسرته، والذي قوبل أيضًا بالرفض بحجج وذرائع مختلفة، ليتقدم المركز بعدها برفع سلسلة من الاستئنافات المتتالية للطعن بالقرار، إلى جانب سلسلة من الإجراءات القانونية الأخرى التي اتخذها المركز خلال السنوات السبعة الماضية، الأمر الذي قاد بالنهاية إلى قبول الملف ومنح "ع" الإقامة مجددًا وإعادة لم شمل عائلته التي حرمتها إياه سلطات الاحتلال لسنوات طويلة.

من جهته قدم المواطن شكره وتقديره للمركز على الجهود الحثيثة التي بذلها محاميه في سبيل استرجاع الإقامة له، داعيًا المقدسيين الذين لديهم قضايا مشابهة لزيارة المركز بالبلدة القديمة - عقبة الخالدية والحصول على الاستشارة والخدمة القانونية المجانية في مجالات التأمين الوطني ووزارة الداخلية.

يذكر أن جامعة القدس بادرت لتأسيس مركز العمل المجتمعي عام 1999 ليقدم الخدمات القانونية والاجتماعية المجانية بهدف تمكين المجتمع الفلسطيني بالقدس وصون حقوقه من خلال تعزيز معرفته بها وبحرياته المدنية، ليساهم هذا الوعي الفلسطيني بحل المشكلات من خلال السبل القانونية.

هذا ويعمل المركز على تعزيز دور الأفراد والمؤسسات الأكاديمية والأهلية في تنمية وتطوير وتمكين دور القطاعات السكانية المختلفة في المجتمع المقدسي خاصة والفلسطيني عامة، وتحسين قدرتها للوصول إلى حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية وحمايتها وتنظيمها دعمًا لصمود الفلسطيني المقدسي في أرضه.