الوزيرة الخليلي تطلع ممثلة جمهورية ليتوانيا السفيرة دلمنتيتي على تداعيات العدوان بحق النساء الفلسطينيات وتؤكد على حقهن بالحماية

وطن: استقبلت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم في مقر وزارة شؤون المرأة، ممثلة الحكومة الليتوانية لدى دولة فلسطين، السفيرة نيدا دلمنتيتي، حيث أطلعتها على تداعيات العدوان الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والمخيمات.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على تمسك دولة فلسطين بحقها المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، مشددة على أن قضايا المرأة لا تنفصل عن النضال الوطني الفلسطيني، بل تتداخل معه في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تستهدف النساء بشكل مباشر.

وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة على المستوى العربي والدولي للضغط والمناصرة لحماية النساء الفلسطينيات، والمطالبة بمساءلة الاحتلال عن جرائمه، كما أطلعت السفيرة على استعدادات دولة فلسطين للمشاركة في الدورة المقبلة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة (CSW) في آذار المقبل، حيث ستلقي كلمتين، الأولى باسم المرأة العربية بصفتها رئيسة لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية، والثانية باسم دولة فلسطين، مشددةً على أهمية استثمار هذه المنصة الدولية لإعلاء صوت المرأة الفلسطينية. كما أطلعتها على “إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026” والأنشطة المزمع عقدها، مؤكدة أن هذا الإعلان يشكل فرصة محورية لتسليط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات وتعزيز الدعم الدولي لقضيتهن.

من جانبها، أكدت السفيرة دلمنتيتي على موقف بلادها الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق النساء الفلسطينيات، مشيرة ٕلى المشاريع التي تنفذها ليتوانيا مع بعض مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، لا سيما في مجال التحول الرقمي والتمكين الاقتصادي للنساء، كما أكدت على اهتمام جمهورية لتوانيا بالتعاون وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة لدعم النساء الفلسطينيات وتمكينهن.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لدعم النساء الفلسطينيات، ودعم جهود وزارة شؤون المرأة في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.