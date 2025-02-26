الوزيرة الخليلي تطلع ممثلة جمهورية ليتوانيا السفيرة دلمنتيتي على تداعيات العدوان بحق النساء الفلسطينيات وتؤكد على حقهن بالحماية

الوزيرة الخليلي تطلع ممثلة جمهورية ليتوانيا السفيرة دلمنتيتي على تداعيات العدوان بحق النساء الفلسطينيات وتؤكد على حقهن بالحماية
وطن: استقبلت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم في مقر وزارة شؤون المرأة، ممثلة الحكومة الليتوانية لدى دولة فلسطين، السفيرة نيدا دلمنتيتي، حيث أطلعتها على تداعيات العدوان الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والمخيمات.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على تمسك دولة فلسطين بحقها المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، مشددة على أن قضايا المرأة لا تنفصل عن النضال الوطني الفلسطيني، بل تتداخل معه في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تستهدف النساء بشكل مباشر.
وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة على المستوى العربي والدولي للضغط والمناصرة لحماية النساء الفلسطينيات، والمطالبة بمساءلة الاحتلال عن جرائمه، كما أطلعت السفيرة على استعدادات دولة فلسطين للمشاركة في الدورة المقبلة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة (CSW) في آذار المقبل، حيث ستلقي كلمتين، الأولى باسم المرأة العربية بصفتها رئيسة لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية، والثانية باسم دولة فلسطين، مشددةً على أهمية استثمار هذه المنصة الدولية لإعلاء صوت المرأة الفلسطينية. كما أطلعتها على “إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026” والأنشطة المزمع عقدها، مؤكدة أن هذا الإعلان يشكل فرصة محورية لتسليط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات وتعزيز الدعم الدولي لقضيتهن.
من جانبها، أكدت السفيرة دلمنتيتي على موقف بلادها الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق النساء الفلسطينيات، مشيرة ٕلى المشاريع التي تنفذها ليتوانيا مع بعض مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، لا سيما في مجال التحول الرقمي والتمكين الاقتصادي للنساء، كما أكدت على اهتمام جمهورية لتوانيا بالتعاون وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة لدعم النساء الفلسطينيات وتمكينهن.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لدعم النساء الفلسطينيات، ودعم جهود وزارة شؤون المرأة في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.