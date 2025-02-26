مروان طوباسي يكتب لوطن: نحن لسنا بخير

لم أعتقد يوماً بأنه سيأتي يوم يكون فيه من الضروري تذكير أنفسنا بوثيقة أعلنها الزعيم الخالد "أبو عمار" وصاغها الراحل الكبير محمود درويش ، وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير "الدورة 19"، بالجزائر 15 نوفمبر 1988م . ان ما حدث على دوار مدينتنا رام الله قبل يومين ( وهو موثق بفيديوهات كاملة من محطات اعلامية ) بحق مجموعة من ابناء الحركة الوطنية يرفعون العلم الفلسطيني وصور الشهيد أرادوا أن يعبروا عن فكر وواجب تضامني في يوم جنازة الشهيد حسن نصراللٌه الذي كانت كل مؤسساتنا الوطنية بدأ من الاخ الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني وحركة 'فتح' كما العديد من القوى الوطنية قد نعته في بيانات رسمية صدرت يوم اغتياله . ما جرى هو حدث يُسيئ لنا ان كان بمحاولة فض التجمهر التضامني او بهتاف غير مسؤول او تخويني ان كان ذلك قد حدث ، فهو امر غير مقبول ايضاً . حدث الفض بالقوة بكل المعايير غير مقبول ، حدث يسيئ لتقاليد شعبنا ورؤيته بالتضامن مع رموز معاداة الاستعمار والمشروع الاستيطاني الذين أغتالهم الاحتلال الإسرائيلي البشع الذي بحاصر مخيماتنا ومدننا ويرتكب الإبادة والاقتلاع ، حدث يسيئ الى جوهر ونص وثيقة اعلان الاستقلال الفلسطيني ، حدث يسيئ للديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي حتى ولو اختلفنا بالرأي . حدث غير مُبرر وطنياً بتغول عدد من افراد الأمن على تجمهر تضامني سلمي مع من تضامن مع شعبنا في وقت تشييع جنازته بغض النظر ان اختلفنا مع رؤيته أو اتفقنا ، فمنذ البداية وقف مع قضية شعبنا وبالنهاية اغتالته حكومة الاحتلال كما غيرة من الشهداء .

"إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون ."

ومن جانب وموضوع آخر ، فقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر اعتداء على كرامة مواطن وانسانيته بغض النظر عن من هو وماذا التهمة له ومن هم الاخرين ، الا ان ذلك الأمر ايضا غير مقبول بكل المعايير وهو ما يستحق المتابعة والتحقيق وفق القانون ، اما الشخص فيجب ان يقدم الى القضاء ليأخذ مجراه وينال عقابه في حال ثبوت التهمة له ، والاسواء بالأمر هو من قام بالتصوير من بين الحضور وسرب الفيديو ، لمصلحة من هذا ؟

وهنا يقول الثائر فرانز قانون في كتابه "معذبو الأرض" حول كفاح الشعب الجزائري ، " أن النضال ضد الاستعمار يجب ألا ينتهي بإعادة إنتاج نفس أنظمة القمع التي مارسها المستعمر ، بل يجب أن يكون تحررياً في جوهره ، يَسعى إلى بناء مجتمع أكثر تحرراً وعدالة وإنسانية ."