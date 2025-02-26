شركاء برنامج سندات الأثر الإنمائي يطلقون المرحلة الثانية من برنامج توظيف الشباب الفلسطيني ‘F4J Careerz’

وطن: أطلق شركاء برنامج توظيف الشباب الفلسطيني ‘F4J Careerz’المرحلة الثانية من البرنامج (2025-2027)، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الشباب الفلسطيني وتوظيفهم بشكل مستدام.

تُعد هذه المرحلة استكمالاً ناجحاً للمرحلة الأولى التي انطلقت منتصف عام 2020، والتي كانت رائدة في اعتماد سندات الأثر الإنمائي التي تربط الاستدامة بتحقيق نتائج ملموسة. خلال المرحلة الأولى، تم تدريب أكثر من 1,000 شخصٍ، من بينهم 550 امرأة، وتم توظيف 659 منهم في وظائف مستدامة، حيث أمضى 546 شاباً منهم ستة أشهر على الأقل في وظائفهم. ورغم التحديات التي واجهت هذا البرنامج الفريد ومنها جائحة كورونا (كوفيد) والأوضاع السياسية الصعبة في فلسطين، إلا أنه حقق نتائج تجاوزت التوقعات.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج توظيف الشباب الفلسطيني ‘F4J Careerz’ هو المرحلة الثانية من برنامج سندات الأثر الإنمائي Development Impact Bond (F4J DIB)، والذي يعمل بآلية تمويل معتمدة على النتائج. نُفذت المرحلة الأولى من البرنامج من قبل شركة فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية، بتمويل من أربعة مستثمرين هم: صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، وصندوق الاستثمار التشيلي-الفلسطيني (بذور الزيتون). قام البنك الدولي بتمويل نتائج التوظيف المستدام التي تم تحقيقها عن طريق مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J)"، والمُنفذ من قبل شركة البدائل التطويرية (DAI Global) لصالح الحكومة الفلسطينية.

ممثلاً عن الحكومة الفلسطينية، عبّر وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وائل زقوط عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى، معرباً عن فخره باستمرارية البرنامج لمرحلته الثانية، وأضاف "نتطلع لتحقيق أهداف أكبر في المرحلة الثانية للبرنامج، متخطين كل الصعاب والأوضاع السياسية الحرجة، خاصة في خضم الحرب القائمة على الشعب الفلسطيني، فأملنا في إنعاش قطاع الشباب وزيادة فرص توظيفهم يعكس إصرارنا على البقاء في أرضنا وتشبثنا بمبادئنا الوطنية وإيماننا بشبابنا".

وعبر مدير البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، السيد استفان امبلاد عن سعادته باستمرارية برنامج توظيف الشباب الفلسطيني F4J Careerz ضمن مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل "F4J" لما حققته من نتائج توظيف فاقت التوقعات في المرحلة الأولى من تطبيقها، والتي كانت مساندة لرؤية البنك الدولي في خلق نمو اقتصادي مستدام وبناء قدرة الشباب الفلسطيني على الصمود أمام التحديات.

ونيابةً عن مستثمري البرنامج، بمرحلتيه الأولى والثانية، عبر السيد إياد جودة رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني عن قناعته بدور المستثمرين المجتمعيين في البرامج التنموية المستدامة ومنها سندات الأثر الإنمائي كأداة مالية مبتكرة، يتحمل فيها المستثمرون المخاطر التشغيلية كشريك أساسي مع الحكومة الفلسطينية ومؤسسات التمويل الدولية، والتي يؤدي نجاحها لرفد القطاع الخاص الفلسطيني بعمالة ماهرة مستدامة، تقوم ببناء الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف أن "تحقيق الأثر المستدام، خاصةً لمؤشر اقتصادي حيوي مثل خلق فرص العمل يأتي في صلب استراتيجية صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو ما يجعلنا فخورين باستثمارنا في المرحلتين، الأولى ونتائجها التي تتحدث عن نفسها، والثانية التي نتطلع قدماً لتنفيذها وتحقيق الأثر المرجو منها".

وصرح السيد مازن أسعد، مدير مشروع F4J، عن أهمية المشاريع التطويرية في فلسطين قائلاً: "لا يوجد ما هو أهم من البقاء والاستمرار خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. نحن أبناء هذا الوطن وواجب علينا أن ندعم شبابه للاستمرارية في العمل والنمو وبناء مستقبل أفضل. فبرنامج توظيف الشباب الفلسطيني F4J Careerz يصب في توظيف الشباب والنساء عبر تغطية الفجوة بين المؤهلات الخاصة بهم ومتطلبات سوق العمل. نحن هنا لنبقى ولنبني."

أكد السيد جليل حزبون مدير شركة فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية المنفذة لبرنامج ‘F4J Careerz’ بمرحلتيه الأولى والثانية على أهمية دور المؤسسات المحلية الشريكة في تنفيذ البرنامج ونجاحه، حيث قاموا بدراسة احتياجات السوق وتصميم برامج توظيف مهنية تشمل تدريبات عملية تحاكي متطلبات مشغلي القطاع الخاص، وهذا كان سر نجاح المرحلة الأولى من البرنامج. ويدعو البرنامج المؤسسات المحلية الفلسطينية للتواصل معه في حال كان لديهم مقترحات لبرامج تدريب وتوظيف قادرة على مواكبة متغيرات وتحديات سوق العمل الحالي.

