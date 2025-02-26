ندوة سياسية للجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في بريمن الألمانية تتناول الحرب على غزة والموقف الألماني المزدوج منها

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية اليوم الثلاثاء ندوة سياسية حاشدة تناولت الأصوات الفلسطينية في ألمانيا بالتعاون مع رئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية ديتلف غريشي.

وافتتح الندوة السيد سامر بلال اصلان رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية مرحبا بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وشدد اصلان على دور الجالية الفلسطينية والجمعية الألمانية الفلسطينية في بريمن بإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة لدى أبناء الجالية الفلسطينية والعربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني من الألمان من خلال استضافة النخب السياسية الالمانية والفلسطينية والعربية والحوار دائما حول مختلف القضايا.

وأدار الندوة الدكتور عبد الشكري عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الصناعية في الجامعة الإسلامية بغزة متحدثاً عن تجربته الخاصة خلال الحرب وجحيم النزوح من شمال غزة وقيام إسرائيل بتدمير جزء كبير من قطاع غزة، وأن نحو 70 بالمئة من النساء والأطفال قتلوا على يد القوات الاسرائيلية وهناك عدد لا يحصى ناهيك عن قتل فلسطينيين آخرين.

وأوضح الشكري أن جميع السكان تقريباً يعيشون داخل غزة في ظروف انسانية كارثية والغداء شحيح ومكلف والرعاية الطبية في الحد الأقصى والوضع الأمني ما يزال محفوفاً بالمخاطر، وبالنسبة لكثير من الناس يوماً بعد يوم بالكاد ما يزالوا على قيد الحياة والأطفال يعانون من سوء التغذية اضافة الى عدم تمكنهم من الذهاب للمدارس وفقد الرجال لوظائفهم ويحتاجون إلى معرفة أين يمكنهم الحصول على الطعام وسكان قطاع غزة يعانون من صدمة شديدة.

والأسوأ من ذلك هو أن النساء تلد في ظروف صحية كارثية وفي الهواء الطلق.

وأضاف الشكري أن على ألمانيا يجب أن تتجاوز الموقف الاخلاقي المزدوج وتقدم مساهمة سياسية وإنسانية أكثر فعالية في السياسة.

وطالب الشكري بمراعاة حق الفلسطينيين في تقرير المصير وأن الطريق الوحيد للصراع هو السلام منوهاً أن ما جرى للشعب الفلسطيني في غزة من ابادة جماعية وتطهير عرقي يجب ان يدفع العالم إلى إجراء مراجعة سياسية في كيفية التعامل مع إسرائيل وعدم إفلاتها من العقاب.

يشار إلى أن الدكتور عبد الشكري ينحدر من عائلة ممتدة تضم 11 شقيقاً في غزة جاء إلى ألمانيا عام 1990 لدراسة الهندسة الطبية الحيوية في جامعة برلين وشغل منصب نائب العميد وأستاذ السلامة المهنية والجودة بالجامعة الإسلامية في غزة.