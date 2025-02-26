وفاة طفلة بسبب البرد الشديد في قطاع غزة

وطن: توفيت طفلة اليوم الأربعاء، بسبب البرد الشديد في خيمة عائلتها بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفلة تبلغ أقل من شهرين، وتوفيت في خيمة عائلتها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتوفي يوم أمس الثلاثاء، 6 أطفال بسبب البرد الشديد، فيما وُصفت حالة آخرين بالخطيرة، بحسب ما أكدته مصادر صحية في غزة.

ويعاني أهالي قطاع غزة انعدام المأوى والعلاج بفعل عدوان الاحتلال على القطاع، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل موجة قطبية شديدة البرودة.