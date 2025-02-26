الاحتلال يخطر بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم

وطن: أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، في وقت دفع فيه بعربات مدرعة جديدة إلى جنين بالتزامن مع عدوانه المتواصل على المنطقة لليوم الـ37.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تعتزم هدم 11 منزلا في مخيم نور شمس بذريعة "شق طريق" يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية.

وأضافت أن جيش الاحتلال أنذر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أصحاب المنازل المستهدفة بالتوجه إلى المخيم لإخلائها من المستلزمات الأساسية.

وسبق أن شقت طرقا مماثلة في مخيمي طولكرم وجنين على حساب المباني والمنازل الفلسطينية.

ولليوم الـ31 يواصل الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ31، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم الـ18.