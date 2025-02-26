جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد طارق قصاص في نابلس

وطن: شيعت جماهير فلسطينية، اليوم الأربعاء، الشهيد طارق قصاص، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، أن موكب تشييع الشهيد قصاص، انطلق من مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، باتجاه منزل الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، والصلاة عليه بمسجد الحنبلي قبل موارته الثرى بالمقبرة الغربية.

واستشهد الشاب قصاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمحيط المقبرة الغربية في نابلس، يوم أمس الثلاثاء، عقب اقتحام المدينة.